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郭金龍籲兩岸企業家善用彼此專長 打造共同市場

聯合報／ 記者謝守真／廈門即時報導
「2024兩岸企業家峰會」年會於9、10日在廈門舉行，主題定為「打造兩岸新時代產業鏈 促進兩岸經濟融合發展」。記者謝守真／攝影
「2024兩岸企業家峰會」年會於9、10日在廈門舉行，主題定為「打造兩岸新時代產業鏈 促進兩岸經濟融合發展」。記者謝守真／攝影

「2024兩岸企業家峰會」年會9日於廈門舉行。峰會大陸方面理事長郭金龍表示，要堅持「一中原則」和「九二共識」，深化兩岸經濟文化交流合作，促進兩岸各領域融合發展，台獨分裂行徑，同台海和平穩定水火不容，陸方堅決反對。他呼籲台灣民眾重要認清大勢、堅定融合發展信心，凝心聚力走融合發展正路。

今年兩岸企業家峰會年會為期兩天，主題定為「打造兩岸新時代產業鏈 促進兩岸經濟融合發展」。郭金龍在開幕式上稱，時代的風浪越大，越要勇立潮頭。面對世界百年未有之大變局，新一輪科技革命和產業變革，以及人民群眾對美好生活的新期盼，必須完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展。他建議台灣同胞認清大勢、堅定融合發展信心，凝心聚力走融合發展正路。

郭金龍說，兩岸關係和平發展、融合發展，承載兩岸同胞的共同期盼，是歷史洪流中不可逆轉的必然趨勢。「台獨分裂行徑，同台海和平穩定水火不容，我們當然堅決反對」，要堅持「一個中國原則」和「九二共識」，深化兩岸經濟文化交流合作，促進兩岸各領域融合發展，增進兩岸同胞心靈契合，攜手共創中華民族延長福祉。

郭金龍指出，今年以來，大陸推出一系列存量增量政策。統計數據顯示，今年前九個月，兩岸貿易額達人民幣2,124.4億元，年增9%；大陸新設台商投資企業5,725家，年增5.6%。他認為，這充分表明歷經數十載的深入交流合作，兩岸融合發展有基礎、有活力、有韌勁、有保障。「希望兩岸企業家認清大勢，秉持大義，堅定扎根大陸發展的信心，攜手努力，共同壯大中華民族經濟。」

郭金龍指，兩岸應凝心聚力，走融合發展的正路，大陸始終秉持兩岸一家親理念，不斷完善促進兩岸交流合作，希望兩岸企業家善用彼此專長，打造共同市場。未來大陸將續為兩岸企業建構創新合作平台、創新生態體系，促進兩岸科技企業技術合作、人才交流、資源共享與成果轉化。

郭金龍強調，大陸將繼續深化兩岸融合發展，穩步擴大制度性開放，努力優化營商環境，助力廣大台胞台企融入新發展格局，實現高質量發展，並繼續為兩岸企業搭建創新合作平台，構建創新生態體系，促進兩岸科技企業技術合作、人才交流、資源共享和成果轉化。

郭金龍最後表示，「青山一道同雲雨，明月何曾是兩鄉」。希望兩岸企業家審時度勢共享融合發展機遇，切實打造現代化產業體系，塑造發展新動能、新優勢，亦希望兩岸企業家戮力同心，聚焦新興產業和未來產業，打造兩岸新時代產業鏈，共拓廣闊市場。

「2024兩岸企業家峰會」年會9日於廈門舉行。記者謝守真／攝影
「2024兩岸企業家峰會」年會9日於廈門舉行。記者謝守真／攝影
兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍呼籲深化兩岸經濟文化交流合作，促進兩岸各領域融合發展。記者謝守真／攝影
兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍呼籲深化兩岸經濟文化交流合作，促進兩岸各領域融合發展。記者謝守真／攝影

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