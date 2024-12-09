郭金龍籲兩岸企業家善用彼此專長 打造共同市場

「2024兩岸企業家峰會」年會9日於廈門舉行。峰會大陸方面理事長郭金龍表示，要堅持「一中原則」和「九二共識」，深化兩岸經濟文化交流合作，促進兩岸各領域融合發展，台獨分裂行徑，同台海和平穩定水火不容，陸方堅決反對。他呼籲台灣民眾重要認清大勢、堅定融合發展信心，凝心聚力走融合發展正路。

今年兩岸企業家峰會年會為期兩天，主題定為「打造兩岸新時代產業鏈 促進兩岸經濟融合發展」。郭金龍在開幕式上稱，時代的風浪越大，越要勇立潮頭。面對世界百年未有之大變局，新一輪科技革命和產業變革，以及人民群眾對美好生活的新期盼，必須完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展。他建議台灣同胞認清大勢、堅定融合發展信心，凝心聚力走融合發展正路。

郭金龍說，兩岸關係和平發展、融合發展，承載兩岸同胞的共同期盼，是歷史洪流中不可逆轉的必然趨勢。「台獨分裂行徑，同台海和平穩定水火不容，我們當然堅決反對」，要堅持「一個中國原則」和「九二共識」，深化兩岸經濟文化交流合作，促進兩岸各領域融合發展，增進兩岸同胞心靈契合，攜手共創中華民族延長福祉。

郭金龍指出，今年以來，大陸推出一系列存量增量政策。統計數據顯示，今年前九個月，兩岸貿易額達人民幣2,124.4億元，年增9%；大陸新設台商投資企業5,725家，年增5.6%。他認為，這充分表明歷經數十載的深入交流合作，兩岸融合發展有基礎、有活力、有韌勁、有保障。「希望兩岸企業家認清大勢，秉持大義，堅定扎根大陸發展的信心，攜手努力，共同壯大中華民族經濟。」

郭金龍指，兩岸應凝心聚力，走融合發展的正路，大陸始終秉持兩岸一家親理念，不斷完善促進兩岸交流合作，希望兩岸企業家善用彼此專長，打造共同市場。未來大陸將續為兩岸企業建構創新合作平台、創新生態體系，促進兩岸科技企業技術合作、人才交流、資源共享與成果轉化。

郭金龍強調，大陸將繼續深化兩岸融合發展，穩步擴大制度性開放，努力優化營商環境，助力廣大台胞台企融入新發展格局，實現高質量發展，並繼續為兩岸企業搭建創新合作平台，構建創新生態體系，促進兩岸科技企業技術合作、人才交流、資源共享和成果轉化。