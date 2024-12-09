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面對川普2.0 前人行副行長：中國經濟需要新動力

中央社／ 台北9日電

川普贏得美國大選，即將再度入主白宮，前中國人民銀行（央行）副行長朱民近日表示，這將影響中國經濟總量、結構和資本流動，中國需要新增長動力，包括內需和製造業等方面。

綜合和訊網、香港經濟日報等陸港媒體報導，朱民7日在「財經中國2024年會暨第二十二屆財經風雲榜」論壇表示，川普2.0對中國影響很大，包括總量、結構和資本流動方面，但更多的是對全球經濟的影響，會引起全球經濟貿易巨大不確定性，川普的政策會進一步分裂全球經濟。至於美國內部，財政赤字會繼續上升，這對全球利率水準以及對美元都有很大衝擊。

面對挑戰，朱民表示，中國目前的政策是經濟結構轉型。在中國經濟增長傳統的3大火車頭上，基礎設施投資現在投的太多、回報率太低；房地產業占中國GDP的16%，銷售面積從2017年的17億平方公尺跌至去年的9億平方公尺，房地產仍很重要，但不會成為未來經濟增長的火車頭；至於出口，在川普貿易政策下，也很難成為未來經濟增長火車頭。

因此，他認為中國需要新的增長動力，第一是立足中國國內消費，第二是堅持做好中國製造業，做高科技，提升核心競爭力以應對貿易戰；第三是綠色轉型，繼續走中國綠色轉型可持續發展道路，並提高核心競爭力。

面對未來，朱民認為，中國在3個領域將有突破，分別是智慧駕駛、碳達峰和核電。他還提到核心理念是把自己的事情做好做強，並強調「未來一定是個充滿動盪和結構變化巨大的時代」。

川普 美國大選

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