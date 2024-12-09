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大陸藝術家泉州無人機群煙花表演突墜機 網友：像下餃子一樣

香港01／ 撰文：盛昀
《紅帆》藝術白天無人機煙花表演。（泉州文旅）
《紅帆》藝術白天無人機煙花表演。（泉州文旅）

陸媒《紅星新聞》報導，12月8日，大陸知名藝術家蔡國強在泉州進行無人機煙花表演，過程中無人機大規模墜機。目前並無人員傷亡，事故原因暫不明。

陸媒報導，12月8日下午，知名藝術家蔡國強《紅帆》藝術白天無人機煙花表演途中，大量無人機掉落地上或墜入海中。目擊者稱，沒有造成人員受傷，目前事故原因暫不明。蔡國強表示，請大家幫忙收拾一下，不要將無人機帶回家。

不少網友猜測事故原因並表示遺憾：「墮落原因簡單，煙花爆炸時產生的電磁波干擾造成」「不過也挺好奇的，跟下餃子的往下掉，肯定是有問題的吧。」「昨天風很大啊，強風飛無人機一是耗電二是不穩」「是因為排練的時候由於風大導致一些無人機不穩，所以換了備用上去，結果備用的頻率沒向公安報備，導致了屏蔽。」

據泉州發佈消息，12月8日下午4時35分開始，當代著名藝術家蔡國強《紅帆》藝術白天無人機煙花表演活動在泉州台商投資區秀塗村舉行。

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文章授權轉載自《香港01》

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