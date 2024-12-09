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中共中央政治局會議：宏觀政策更積極有為穩住股市樓市

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共中央總書記習近平9日主持召開中共中央政治局，分析研究2025年經濟工作。（新華社）
中共中央總書記習近平9日主持召開中共中央政治局，分析研究2025年經濟工作。（新華社）

據新華社報導，中共中央政治局12月9日召開會議，分析研究2025年經濟工作；會議強調，要實施更加積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發展，穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊。

報導稱，中共中央總書記習近平主持會議。會議強調，做好明年經濟工作，要進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，建設現代化產業體系，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發展，穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊，穩定預期、激發活力，推動經濟持續回升向好。

會議指出，明年要堅持穩中求進、以進促穩，守正創新、先立後破，系統集成、協同配合，實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，充實完善政策工具箱，加強超常規逆周期調節，打好政策「組合拳」，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性。要大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求。要以科技創新引領新質生產力發展，建設現代化產業體系。要發揮經濟體制改革牽引作用，推動標誌性改革舉措落地見效。

會議還提出，要擴大高水平對外開放，穩外貿、穩外資。要有效防範化解重點領域風險，牢牢守住不發生系統性風險底線。要持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，統籌推進新型城鎮化和鄉村全面振興，促進城鄉融合發展。要加大區域戰略實施力度，增強區域發展活力。要協同推進降碳減汙擴綠增長，加快經濟社會發展全面綠色轉型。要加大保障和改善民生力度，增強人民群眾獲得感幸福感安全感。

據新華社報導，會議聽取中央紀委國家監委工作匯報，研究部署2025年黨風廉政建設和反腐敗工作。會議同意明年1月6日至8日召開二十屆中央紀律檢查委員會第四次全體會議。

外媒日前報導，中共中央經濟工作會議將於本周三登場，在中央經濟工作會議前通常會舉行中央政治局會議，先定調來年經濟政策。

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