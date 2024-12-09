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川普恐對陸加徵關稅 但渣打預期人民幣明年不會大貶

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
渣打銀行預期，中國大陸明年不會透過人民幣大幅貶值來對沖美國可能加徵的關稅。（路透）
渣打銀行預期，中國大陸明年不會透過人民幣大幅貶值來對沖美國可能加徵的關稅。（路透）

美國總統當選人川普已揚言會在他上任後對中國大陸加徵關稅，外界原預期，屆時北京可能會以讓人民幣貶值來對沖加徵的關稅。但渣打中國宏觀策略部主管劉潔9日表示，相信中國大陸會不停開拓其他市場及透過加大財政支出刺激內需，以抵消有關需求下降，但不會透過大幅貶值來應對。

渣打坦言，中國難以單靠出口應對自身經濟面臨的困境，今年中國淨出口表現佳，估計貢獻經濟增長約1個百分點。惟潛在關稅增加，將導致明年經常帳盈餘收縮至GDP的1%，淨出口對經濟增長的貢獻恐降至零。

劉潔估計，中國會重歸強調經濟內循環政策。經濟數據表明，中國通縮壓力比之前嚴重，而明年通縮壓力將比今年更大，中國需要激進地降息，並預計企業存款利率或將降低至零。渣打估計人行於明年前三季每季降準25個基點，並估計人行會在人民幣貶值壓力相對低時降低政策利率，目前估計上半年調低7天逆回購利率20個基點。

該行預期，人民幣在2025年不會大幅貶值，每美元兌人民幣將會在7.3至7.35區間震盪，並有機會在明年中觸及7.35水平。

有別於2018年開打的第一場中美貿易戰，劉潔表示，如今人民幣貶值至當年水平的作用不大，甚至可能收到更多外界負面反饋，畢竟中國大陸其他貿易夥伴大可透過讓其本國貨幣貶值來應對。該行並預計，中國大陸會維持明年經濟增長5%的官方目標，以免外界解讀為對貿易戰示弱，但該行預期明年大陸經濟增長將為4.5%。

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