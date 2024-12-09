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中共中央經濟工作會議本周登場 料定調積極擴張政策

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
多名經濟學家預期，明年中國經濟政策將更加積極、擴張和給力，以應對經濟增長的挑戰和外部環境的不確定性。（法新社）
多名經濟學家預期，明年中國經濟政策將更加積極、擴張和給力，以應對經濟增長的挑戰和外部環境的不確定性。（法新社）

中共中央經濟工作會議盛傳將於本周召開，新華社近日連續發布《當前中國經濟問答》系列六篇文章，指出大陸中央財政在赤字率和舉債空間具備較大調整餘地，大陸房地產市場正在出現回暖跡象。多名經濟學家預期，明年中國經濟政策將更加積極、擴張和給力，以應對經濟增長的挑戰和外部環境的不確定性，包括提升負債率和赤字率。

彭博早前引述知情人士報導，大陸高層領導計劃本周三（11日）召開中央經濟工作會議，制訂2025年的經濟目標。按慣例，中央政治局會議將於近日召開，為中央經濟工作會議定調。

從12月3日到6日，新華社連續發了六篇文章，包括《12兆元地方化債「組合拳」怎麼看》。文章指出，中國政府全口徑債務總額為人民幣85兆元，負債率僅67.5%，顯著低於G20和G7國家。

此外，中國長期以來對於赤字率的安排較為謹慎，大多數年份低於3%，明顯低於其他主要經濟體。中國政府槓桿率明顯低於主要經濟體和新興市場國家，中央財政還有較大的舉債和赤字提升空間。渣打銀行大中華及北亞首席經濟學家丁爽接受新加坡《聯合早報》訪問說：「市場普遍預期，2025年的赤字率將高於3%，大多數預測會在3.5%至4%。」

新華社8日的文章《房地產市場走勢怎麼看》指出，隨著一攬子政策密集推出，包括取消限購，樓市出現一些回暖跡象，但仍需要標本兼治。存量消化是重要調整方向，還要打好保交房攻堅戰，建立市場信心。

中國經濟恢復基礎尚不牢固，尤其是需求不足、信心不足。明年是川普當選的第一年，中美關係變數將增多，尤其是加徵關稅的節奏和力度，預計2025年中國大陸出口增長將大幅放緩。

經濟學家李錦則在其微信公眾號稱，2025年政策總基調更擴張、更積極、更給力，應會繼續「保5%」，可能新增「推動物價回升」；擴內需為主，中央加槓桿力度是關鍵。

他指出，中央經濟工作會議一般不會公布經濟增速、赤字率等具體目標，但相信會維持加碼逆周期調節的積極定調。預計明年經濟增速目標或仍維持在5%左右，相應地，赤字率有望提升至4%；特別國債額度或為人民幣3兆元，其中1兆元用於補充商業銀行資本金，2兆元或用於國家重大工程投資和消費品補貼等領域；最後，新增專項債規模可能達到4兆元以上。

新華社

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