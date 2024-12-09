企業家峰會登場 劉兆玄提兩岸攜手進軍海外等6建議

「兩岸企業家峰會」年會9日在福建廈門舉行，在中美競爭持續擴大的背景下，峰會台灣方面理事長、前行政院長劉兆玄提出擴大兩鏈融合發展提升雙方合作層次、參與區域經濟發展攜手進軍海外等六大建議。

今年兩岸企業家峰會為期兩天，年會主題為「打造兩岸新時代產業鏈 促進兩岸經濟融合發展」。劉兆玄在開幕致詞中提出六點意見，包括：擴大兩鏈融合發展提升雙方合作層次；協助台商參與信創（信息技術應用創新）強化自主產業體系；推動數字經濟融合開展綠色經濟合作；順應台商策略轉變採取有力支持措施；參與區域經濟發展攜手進軍海外市場；支持福建探索新路推動古雷寧德項目。

劉兆玄表示，峰會已選定新能源汽車、智能裝備製造、工業互聯網和節能環保等重點領域，優先推動兩岸產業鏈供應鏈合作。過去兩岸產業鏈的合作層次偏低，台企與大陸產業生態圈融合程度不足。目前大陸致力發展自主強韌的產業供應鏈，應該是推動雙方產業鏈深度融合的一個新契機。

劉兆玄接著呼籲，大陸產業應更加重視台企的關鍵價值和合作潛力，同時也期待大陸主管部門給予更強力的政策支持，共同推動新時代兩岸產業鏈的融合發展。

劉兆玄續指，台灣的資訊產業已建立全球競爭優勢，近年來也積蓄提供軟硬體整合加值服務的能量，包括基礎架構、平台服務和雲端及AI應用等方面。大陸則享有市場規模、海量數據和場景應用等方面的明顯優勢。雙方可進行深度的產業融合和研發合作，並攜手進軍海外市場。

劉兆玄表示，大陸面對國際經濟情勢的劇烈變化，已訂定「進一步全面深化改革和推進中國式現代化」的重大政策，涉及包含產業技術創新、新質生產力提升、實體經濟和數位經濟的深度融合、產業鏈供應鏈韌性，以及投資和貿易體制機制的高水平對外開放等途徑，兩岸的企業家均應深入了解其政策內涵，確實掌握潛在的合作商機。

劉兆玄表示，由於領導世界的若干大國肆意採取諸如關稅壁壘、科技管制、經濟制裁和金融干預等片面手段，使原以規則為導向的世界多邊自由貿易體系迅速崩壞，全球經貿發展恐將長期陷入低成長、高震盪的混亂危局。

他指，兩岸經貿交流也受到波及。觀察台灣對大陸（含香港）出口在過去10年呈穩定成長，2020年占台灣總出口比重曾達到43.9％高峰。但近年則逐年減少，2024年1至10月期間已降為31.5％；同一期間台灣從大陸進口占台灣總進口的比重，也由2020年的22.6％高峰降至今年前10月的20.3％。