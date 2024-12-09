通縮陰霾籠罩 陸CPI漲幅持續下滑11月僅0.2%

內需不振導致中國大陸持續面臨通貨緊縮的陰霾。大陸國家統計局8日公布，11月，大陸消費者物價指數（CPI）按年上漲0.2%，為連續第三個月回落；11月生產者物價指數（PPI）年比則下降2.5%。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，11月受氣溫偏高及出行需求回落等因素影響，大陸全國CPI月比有所下降，年比則小幅上漲。扣除食品和能源價格的核心CPI繼續回升，年比上漲0.3%，漲幅比前一個月擴大0.1個百分點。

綜合彭博和路透報導，在國內消費增長仍未恢復至疫情前水準的背景下，中國經濟將持續面對擺脫通縮的壓力。大陸官方9月底曾推出提振經濟配套措施，隨後並宣布將斥資人民幣10兆元協助地方政府化解隱形債務。中國政府也為刺激電動汽車和家電等商品消費而推出「以舊換新」政策，但最新經濟數據顯示，上述措施的見效力道並不足。

不過仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟告訴上海第一財經，去除超季節性因素等影響後，11月CPI和PPI數據均顯示中國經濟基本面進一步整固、政策支持質效進一步提升、經濟內生動能進一步增強。特別是扣除食品和能源價格的核心CPI繼續回升、PPI年比降幅收窄，充分體現出隨著一系列存量政策和增量政策協同發力，企業部門與家庭部門信心加快恢復，以消費和投資組成的內需回升勢頭更穩、增速更快。

財信金控首席經濟學家伍超明則認為，展望未來，「翹尾因素」拖累減弱和一攬子增量政策帶動需求恢復可望推動PPI降幅趨於收窄，但全球經濟增長動能放緩，大陸國內房地產市場低迷、「供強需弱」格局難改，PPI新漲價因素回升面臨制約。預計今年內PPI大概率將延續負增長，全年PPI約下降2.2%左右。

【中央社／台北9日電】

中國國家統計局今天公布11月份消費者物價指數（CPI）年增0.2%，較上一個月下降0.1個百分點，不如預期，漲幅連續3個月衰退且創下近5個月以來新低，顯示北京近期振興經濟的努力效果有限。

中國國家統計局上午公布最新統計數據，11月份消費者物價指數（CPI）年增0.2%、生產者物價指數（PPI）年減2.5%。其中，CPI漲幅是今年7月以來的新低。國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，11月受氣溫偏高及外出需求下降等因素影響，CPI較10月有所下降。今年10月的CPI漲幅為0.3%。

據路透社，日前路透社針對經濟學家的調查，預測11月的CPI漲幅為0.5%，實際漲幅不如預期。

凱投宏觀公司（Capital Economics）助理經濟學家嘉布瑞爾（Gabriel Ng）表示，核心通膨小幅上升，PPI的緊縮有所緩解，這顯示過去一段時間的經濟刺激措施在一定程度上支撐了潛在的價格壓力，「即便如此，我們預測產能過剩的問題仍將使通膨保持在較低的水準，直到2025年及以後」。

報導稱，儘管近幾個月來，汽車、家用電器等產品受惠於以舊換新的補貼支持，促使家庭支出超出了預期，但這仍不足以幫助中國經濟好轉。

中共中央經濟工作會議傳出可能於未來數日舉行，中國政府的顧問日前呼籲應將2025年經濟成長目標定為5%左右，同時推動更強而有力的財政刺激措施，以減輕美國預期上調關稅對中國出口造成的影響。

然而，經濟學家普遍仍對中國經濟前景感到悲觀，除了美國總統當選人川普可能祭出的新一波關稅壁壘，中國房地產業仍然不穩定。