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企業家峰會 王滬寧籲推動兩岸經濟合作高質量發展

聯合報／ 記者謝守真／廈門即時報導
「兩岸企業家峰會」年會9日在廈門登場，今年峰會主題為「打造兩岸新時代產業鏈 促進兩岸經濟融合發展」。記者謝守真／攝影
「兩岸企業家峰會」年會9日在廈門登場，今年峰會主題為「打造兩岸新時代產業鏈 促進兩岸經濟融合發展」。記者謝守真／攝影

兩岸現存最高層級經貿交流平台—「兩岸企業家峰會」年會9日登場，中共中央政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧在致賀信中指出，大陸將堅持「一中原則」和「九二共識」，堅決反對台獨分裂和外來干涉。他並呼籲兩岸企業家峰會要繼續發揮橋梁紐帶作用，增進兩岸交流交往，推動兩岸經濟合作高質量發展，壯大中華民族經濟。

今年兩岸企業家峰會於9、10日在廈門舉行，鑑於川普即將於下個月就任美國總統，全球經濟情勢或將出現變局，今年年會主題定為「打造兩岸新時代產業鏈 促進兩岸經濟融合發展」。

今年峰會在出席嘉賓方面，台灣的出席者除劉兆玄外，包括兩岸企業家峰會副理事長陳瑞隆、秘書長尹啟銘、常務理事焦佑倫，以及李詩欽、許舒博、台灣區電機電子工業同業公會會策顧問劉憶如、前行政院副院長杜紫軍、國光生物科技董事長詹啟賢等人。

大陸方面，按往例，大陸全國政協主席均會在閉幕式前出席並致辭，但王滬寧本屆年會未出席僅由大陸國台辦主任宋濤代為宣讀致賀信。

王滬寧於致賀信中表示，支持2024兩岸企業家峰會年會召開之際，謹代表中共總書記習近平和中共中央對年會的召開表示熱烈祝賀。多年來，兩岸企業家峰會廣泛團結兩岸企業及工商界人士，為促進兩岸關係和平發展、融合發展作出重要貢獻。

王滬寧稱，在大陸新時代新征程，兩岸企業家峰會要繼續發揮橋梁紐帶作用，增進兩岸交流交往，推動兩岸經濟合作高質量發展，壯大中華民族經濟。中共二十屆三中全會對進一步全面深化改革，推進中國式現代化作出系統部署，為兩岸交流合作，共同發展，互利共贏注入新動能，提供新機遇。

王滬寧並指，大陸將深入貫徹中共二十屆三中全會精神，堅持一中原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外來干涉，促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，支持台胞台企參與中國式現代化建設，共享大陸發展進步成果，增進兩岸同胞親情福祉。希望兩岸同胞、兩岸企業家秉持民族大義，順應時代潮流，把握兩岸關係發展正確方向，把中華民族的命運牢牢掌握在中國人自己手中。

兩岸企業家峰會自2013年7月25日成立後，在前總統馬英九執政時期每年輪流在台灣和大陸舉辦年度峰會。去年峰會由陸方主辦，並在峰會南京永久會址舉行。但鑑於當前兩岸關係，今年峰會仍選擇在與金門隔海相望的廈門舉行。

2024「兩岸企業家峰會」年會9日登場，大陸國台辦主任宋濤代為宣讀中共中央政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧在致賀信。記者謝守真／攝影
2024「兩岸企業家峰會」年會9日登場，大陸國台辦主任宋濤代為宣讀中共中央政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧在致賀信。記者謝守真／攝影
大陸全國政協主席王滬寧在致兩岸企業家峰會賀信中呼籲，峰會要繼續發揮橋梁紐帶作用，壯大中華民族經濟。記者謝守真／攝影
大陸全國政協主席王滬寧在致兩岸企業家峰會賀信中呼籲，峰會要繼續發揮橋梁紐帶作用，壯大中華民族經濟。記者謝守真／攝影

中共 王滬寧

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