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兩岸微流行／陸綠色物流 覆蓋率4成
今年十一月十七日，大陸快遞年業務量首次突破一千五百億件大關，這也意味著物流過程中的交通成本、碳排放量持續增加。有大陸貨運業者配合政府「綠色物流」政策，從去年十月到今年十月，有四成訂單由新能源貨車完成，這些新能源貨車累計行駛了七十四億公里，相比使用燃油貨車運輸，共減少了一四二萬噸的碳排放，相當於七八八七萬棵樹一年的二氧化碳吸收量。
大陸國務院辦公廳近日印發「有效降低全社會物流成本行動方案」，明確提出要加快物流綠色化轉型。而根據二○二四—二○二五年節能降碳行動方案，到明年底，交通運輸領域二氧化碳排放強度較二○二○年降低百分之五，這也意味著公路貨運至少也要降低百分之五。為此，大陸貨運業者積極推廣從燃油貨車到新能源貨車，使城市配送能耗進一步降低。
大陸交通運輸協會與有關業者本月二日發布「數說綠色貨運・二○二四城市貨運減碳數據報告」提到，透過「綠途行動」在大陸全國範圍內合作建造了八點六萬座新能源電站，共計九十四萬個新能源充電樁，充電量達九億千瓦，近一年累計為司機節省加油、充電成本約人民幣二億元（約台幣八點九億元）。
針對物流綠色化轉型，大陸交通運輸部運輸服務司副司長王繡春指出，將會同有關部門加快推進交通物流數智化發展，完善全自動化碼頭、低空物流、網路貨運等標準規範，推動無人車、無人機示範應用等，更好助力交通物流降本提質增效。
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