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今兩岸企業家峰會 宋濤、劉兆玄出席

聯合報／ 特派記者謝守真／廈門報導

兩岸當前最高層級經貿交流平台—兩岸企業家峰會年會將於九至十日在廈門舉行，大陸國台辦主任宋濤將在開幕式上宣讀賀信。

今年年會主題為「打造兩岸新時代產業鏈，促進兩岸經濟融合發展」，峰會台灣方面理事長劉兆玄、大陸方面理事長郭金龍及台灣電機電子工業同業公會理事長李詩欽、台灣商業總會理事長許舒博等人將出席。

按往例，大陸政協主席會在閉幕式前出席並致詞，然而，王滬寧本屆年會是否出席或致詞，目前主辦方尚未證實。

據今年峰會議程資料，在九日開幕式後，將舉行五個演講主題，在台灣演講人部分，將由清華大學經濟系教授黃朝熙以「反全球化下全球供應鏈之重組：以半導體業為例」發表演講。中信金控首席經濟學家林建甫將以「新時代新挑戰，ＡＩ共創新金融」為題發表演講。

陸方演講人包含廈門市委書記崔永輝、大陸國務院發展研究中心對外經濟研究部副部長羅雨澤、廈門大學台灣研究院教授唐永紅等。

之後峰會八個產業合作推動小組，將各別舉行專題論壇或參訪，包括資訊通信產業合作推動小組、能源及環保節能產業合作推動小組、金融產業合作推動小組、中小企業合作及青年創業推動小組、智慧製造及設備產業合作推動小組等。

峰會各小組還將安排參訪活動，參訪企業包括當地台企。

兩岸企業家峰會自二○一三年七月廿五日成立後，在前總統馬英九執政時期每年輪流在台灣和大陸舉辦年度峰會。去年峰會由陸方主辦，並在峰會南京永久會址舉行。但鑑於當前兩岸關係，今年峰會仍然在與金門隔海相望的廈門舉行。

廈門 經濟系

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