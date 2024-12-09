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中經會前釋風向／中共黨媒：陸今年GDP保5有望

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

今年度中共中央經濟工作會議（中經會）傳將於本周三舉行，中共機關報人民日報昨在頭版發表署名「金社平」文章強調，大陸經濟發展仍具有五大潛力，經濟發展有利條件沒有改變。

文章形容今年大陸經濟走勢為「前高、中低、後揚」。並稱，今年一些主要經濟體經歷低成長、高通膨的同時，大陸預計將完成百分之五左右的成長預期目標，對全球經濟成長的貢獻率有望繼續維持在百分之卅左右。

由於當前大陸經濟內外均面臨重大挑戰，加上美國候任總統川普將於下個月就任，使得此次中經會格外受矚。

人民日報評論指出，今年前三季大陸GDP分別成長百分之五點三、四點七和四點六，前三季成長百分之四點八。九月以來，隨著「一攬子增量政策」持續顯效，經濟保持回升向好態勢，有充足信心實現今年經濟成長目標。

大陸總理李強在今年政府工作報告中，將今年經濟發展主要目標設定為：GDP成長百分之五左右。

人民日報強調，大陸已多年穩居全球第二大經濟體，但從人均和結構看，在五方面仍有巨大潛力：一、潛力在人均水平：大陸人均GDP仍然較低，人均基礎設施資本存量只有發達國家的百分之廿至卅。二、潛力在城鄉差距：二○二三年，常住人口城鎮化率為百分之六十六點二，未來城鎮化率每提高一個百分點，可拉動兆元級投資需求。三、潛力在政策空間：當前大陸財政赤字率、政府負債率較低，政策工具箱儲備依然充足。

第四、潛力在要素資源：科技人力資源總量位居世界第一、新增勞動力平均受教育年限超過十四年，人口紅利正向人才紅利轉變。五、潛力在巨大市場：十四億多人口、四億多中等收入群體，支撐起規模龐大、層次多樣、潛力巨大的國內市場。

此外，在中經會登場前，李強預計九日上午在北京與新開發銀行、世界銀行、國際貨幣基金、世界貿易組織等十大國際經濟組織負責人舉行「一加十」對話會。

李強 經濟發展

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