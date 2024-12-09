聽新聞
0:00 / 0:00

高盛：陸房價未見底 明年再跌25%

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
多家機構包括高盛、摩根士丹利及標普等預測，大陸二○二五年房價將持續下跌，跌幅從百分之五至廿五不等。圖為福建福州一處建設中的建案。（中新社）
多家機構包括高盛、摩根士丹利及標普等預測，大陸二○二五年房價將持續下跌，跌幅從百分之五至廿五不等。圖為福建福州一處建設中的建案。（中新社）

大陸房價恐怕還沒見底，多家知名機構包括高盛、摩根士丹利及標普等預測大陸二○二五年房價將持續下跌，跌幅從百分之五至廿五不等。

高盛指出，大陸的房價在二○二五年仍有可能下跌百分之廿至廿五，主因隨著城市化進程的加速和人口紅利的逐漸消退，房地產市場的供需矛盾日益突出，加上政府對房地產市場的持續調控，使得房價上漲的動力逐漸減弱，同時，全球經濟形勢的不確定性也增加大陸房地產市場的不確定性。

摩根士丹利也稱，大陸房市在二○二五年將繼續低迷，房價可能持續下跌百分之九左右，主要基於對大陸房地產市場供需失衡、庫存積壓及購房者信心不足等問題。

國際評級公司標普信評發布最新報告預測，隨著密集利多政策推動下，明年大陸房屋銷售額降幅將顯著收窄，預計將下降介於百分之五至十，同時，全年銷售額預計在人民幣八點七兆至九點二兆元間。

香港信報指出，標普信評在報告中指出，在大陸貨幣化安置（政府以金錢補償被拆遷戶，居民再到房屋市場購房）等政策托舉下，明年一二線城市房價格仍有百分之五至八的下行空間；三線及以下城市在明年仍因供需失衡、需求不足及收儲政策進展緩慢，或將量價齊跌，銷售額降幅料約為百分之十五。

報告並預估，明年大陸GDP增速為百分之四點一，經濟增速放緩將對居民購房意願和支付能力構成挑戰，加上人口因素影響住房需求。待一百萬套貨幣化安置政策開始實施後，明年至二○二六年將會平均釋放四千萬至五千萬平方公尺的購房需求，將對市場銷售形成較為顯著的提振作用。

標普信評指出，收儲未售商品房用於保障房，可能是短期內改善低能級城市市場狀況的主要動力，但考慮到收儲條件相對嚴格，其在明年大規模落地的可能性較低；加上房企參與的難度高，限制此政策推動低能級城市去庫存的效果。

此前，路透引述惠譽博華報告稱，對大陸房地產開發業二○二五年展望為「低景氣穩定」，料短期中古房價格下行趨勢將延續。

庫存 房地產 標普

延伸閱讀

染黃又染黑？大陸警辦嫖娼案「監視器驚見黑龍江1檢長」 還涉及參股

聚焦產業合作！兩岸企業家峰會明登場 宋濤、劉兆玄將出席

大陸收買台灣網紅事件延燒 桃市議員開嗆鍾明軒：赴陸影片有跡可循

陸海警在金馬禁限制水域活動成新常態 台海緊張升級

相關新聞

螞蟻換帥 韓歆毅將接CEO 井賢棟將專任董事長

螞蟻集團董事長兼CEO井賢棟昨（8）日宣布螞蟻集團換帥，螞蟻集團總裁韓歆毅將從明年3月1日起正式接任螞蟻集團CEO一職。...

高盛：陸房價未見底 明年再跌25%

大陸房價恐怕還沒見底，多家知名機構包括高盛、摩根士丹利及標普等預測大陸二○二五年房價將持續下跌，跌幅從百分之五至廿五不等...

從投行看大陸／台商需注意的最新外匯處罰風險

台商須避免三大常見外匯處罰風險。

兩岸微流行／陸綠色物流 覆蓋率4成

今年十一月十七日，大陸快遞年業務量首次突破一千五百億件大關，這也意味著物流過程中的交通成本、碳排放量持續增加。有大陸貨運...

中經會前釋風向／中共黨媒：陸今年GDP保5有望

今年度中共中央經濟工作會議（中經會）傳將於本周三舉行，中共機關報人民日報昨在頭版發表署名「金社平」文章強調，大陸經濟發展...

今兩岸企業家峰會 宋濤、劉兆玄出席

兩岸當前最高層級經貿交流平台—兩岸企業家峰會年會將於九至十日在廈門舉行，大陸國台辦主任宋濤將在開幕式上宣讀賀信。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。