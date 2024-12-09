高盛：陸房價未見底 明年再跌25%

大陸房價恐怕還沒見底，多家知名機構包括高盛、摩根士丹利及標普等預測大陸二○二五年房價將持續下跌，跌幅從百分之五至廿五不等。

高盛指出，大陸的房價在二○二五年仍有可能下跌百分之廿至廿五，主因隨著城市化進程的加速和人口紅利的逐漸消退，房地產市場的供需矛盾日益突出，加上政府對房地產市場的持續調控，使得房價上漲的動力逐漸減弱，同時，全球經濟形勢的不確定性也增加大陸房地產市場的不確定性。

摩根士丹利也稱，大陸房市在二○二五年將繼續低迷，房價可能持續下跌百分之九左右，主要基於對大陸房地產市場供需失衡、庫存積壓及購房者信心不足等問題。

國際評級公司標普信評發布最新報告預測，隨著密集利多政策推動下，明年大陸房屋銷售額降幅將顯著收窄，預計將下降介於百分之五至十，同時，全年銷售額預計在人民幣八點七兆至九點二兆元間。

香港信報指出，標普信評在報告中指出，在大陸貨幣化安置（政府以金錢補償被拆遷戶，居民再到房屋市場購房）等政策托舉下，明年一二線城市房價格仍有百分之五至八的下行空間；三線及以下城市在明年仍因供需失衡、需求不足及收儲政策進展緩慢，或將量價齊跌，銷售額降幅料約為百分之十五。

報告並預估，明年大陸GDP增速為百分之四點一，經濟增速放緩將對居民購房意願和支付能力構成挑戰，加上人口因素影響住房需求。待一百萬套貨幣化安置政策開始實施後，明年至二○二六年將會平均釋放四千萬至五千萬平方公尺的購房需求，將對市場銷售形成較為顯著的提振作用。

標普信評指出，收儲未售商品房用於保障房，可能是短期內改善低能級城市市場狀況的主要動力，但考慮到收儲條件相對嚴格，其在明年大規模落地的可能性較低；加上房企參與的難度高，限制此政策推動低能級城市去庫存的效果。

此前，路透引述惠譽博華報告稱，對大陸房地產開發業二○二五年展望為「低景氣穩定」，料短期中古房價格下行趨勢將延續。