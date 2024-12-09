中經會將登場 陸黨媒：今年GDP估增5%

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導

今年度中共中央經濟工作會議（中經會）傳將於本周三舉行，中共機關報人民日報昨（8）日在頭版發表署名「金社平」文章強調，大陸經濟發展仍具有五大潛力，經濟發展有利條件沒有改變。

文章形容今年大陸經濟走勢為「前高、中低、後揚」。並稱，今年一些主要經濟體經歷低成長、高通膨的同時，大陸預計將完成5%左右的成長預期目標，對全球經濟成長的貢獻率有望繼續維持在30%左右。

人民日報指出，今年第1、2、3季，大陸GDP分別成長5.3%、4.7%、4.6%，前三季成長4.8%。9月以來，隨著「一攬子增量政策」持續顯效，經濟保持回升向好態勢。總的看，「有充足信心實現今年經濟增長目標」。

展望未來，人民日報強調，中國大陸已多年穩居全球第二大經濟體，但從人均和結構看，在五方面仍有巨大潛力：一、潛力在人均水平：大陸人均GDP仍然較低，人均基礎設施資本存量只有發達國家的20%至30%；二、潛力在城鄉差距：2023年，常住人口城鎮化率為66.2%，未來城鎮化率每提高1個百分點，可拉動萬億級投資需求；三、潛力在政策空間：當前，中國財政赤字率、政府負債率較低，政策工具箱儲備依然充足。

第四、潛力在要素資源：科技人力資源總量位居世界第一、新增勞動力平均受教育年限超過14年，「人口紅利」正向「人才紅利」轉變；社會資金總體充裕、土地高效利用空間巨大、數據要素潛能快速釋放等，提供了堅實要素支撐；五、潛力在巨大市場：14億多人口、4億多中等收入群體，支撐起規模龐大、層次多樣、潛力巨大的國內市場。加快建設全國統一大市場，將提升經濟運行整體效率、持續釋放內需潛力。

文章坦言，大陸幅員遼闊、人口眾多，發展不平衡不協調是客觀現實，但這是差距，也是潛力，是發展的後勁。

另外，在中經會登場前，李強預計9日上午在北京與新開發銀行、世界銀行、國際貨幣基金、世界貿易組織等十大國際經濟組織負責人舉行「1+10」對話會。大陸外交部稱，李強將與各方就「抓住變革機遇，推動世界經濟轉型和增長」「堅持多邊主義，推動全球經濟治理體系改革」等議題交流。

中共 經濟發展 通膨

延伸閱讀

大陸收買台灣網紅事件延燒 桃市議員開嗆鍾明軒：赴陸影片有跡可循

陸海警在金馬禁限制水域活動成新常態 台海緊張升級

大陸研討會探討遺址 華龍洞人為東亞地區向智人演化的「最早古人類」

統戰紀錄片掀討論 葉元之爆：台灣也收買陸網紅「砸百萬行銷旅遊」

相關新聞

螞蟻換帥 韓歆毅將接CEO 井賢棟將專任董事長

螞蟻集團董事長兼CEO井賢棟昨（8）日宣布螞蟻集團換帥，螞蟻集團總裁韓歆毅將從明年3月1日起正式接任螞蟻集團CEO一職。...

高盛：陸房價未見底 明年再跌25%

大陸房價恐怕還沒見底，多家知名機構包括高盛、摩根士丹利及標普等預測大陸二○二五年房價將持續下跌，跌幅從百分之五至廿五不等...

從投行看大陸／台商需注意的最新外匯處罰風險

台商須避免三大常見外匯處罰風險。

兩岸微流行／陸綠色物流 覆蓋率4成

今年十一月十七日，大陸快遞年業務量首次突破一千五百億件大關，這也意味著物流過程中的交通成本、碳排放量持續增加。有大陸貨運...

中經會前釋風向／中共黨媒：陸今年GDP保5有望

今年度中共中央經濟工作會議（中經會）傳將於本周三舉行，中共機關報人民日報昨在頭版發表署名「金社平」文章強調，大陸經濟發展...

今兩岸企業家峰會 宋濤、劉兆玄出席

兩岸當前最高層級經貿交流平台—兩岸企業家峰會年會將於九至十日在廈門舉行，大陸國台辦主任宋濤將在開幕式上宣讀賀信。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。