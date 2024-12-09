中經會將登場 陸黨媒：今年GDP估增5%

今年度中共中央經濟工作會議（中經會）傳將於本周三舉行，中共機關報人民日報昨（8）日在頭版發表署名「金社平」文章強調，大陸經濟發展仍具有五大潛力，經濟發展有利條件沒有改變。

文章形容今年大陸經濟走勢為「前高、中低、後揚」。並稱，今年一些主要經濟體經歷低成長、高通膨的同時，大陸預計將完成5%左右的成長預期目標，對全球經濟成長的貢獻率有望繼續維持在30%左右。

人民日報指出，今年第1、2、3季，大陸GDP分別成長5.3%、4.7%、4.6%，前三季成長4.8%。9月以來，隨著「一攬子增量政策」持續顯效，經濟保持回升向好態勢。總的看，「有充足信心實現今年經濟增長目標」。

展望未來，人民日報強調，中國大陸已多年穩居全球第二大經濟體，但從人均和結構看，在五方面仍有巨大潛力：一、潛力在人均水平：大陸人均GDP仍然較低，人均基礎設施資本存量只有發達國家的20%至30%；二、潛力在城鄉差距：2023年，常住人口城鎮化率為66.2%，未來城鎮化率每提高1個百分點，可拉動萬億級投資需求；三、潛力在政策空間：當前，中國財政赤字率、政府負債率較低，政策工具箱儲備依然充足。

第四、潛力在要素資源：科技人力資源總量位居世界第一、新增勞動力平均受教育年限超過14年，「人口紅利」正向「人才紅利」轉變；社會資金總體充裕、土地高效利用空間巨大、數據要素潛能快速釋放等，提供了堅實要素支撐；五、潛力在巨大市場：14億多人口、4億多中等收入群體，支撐起規模龐大、層次多樣、潛力巨大的國內市場。加快建設全國統一大市場，將提升經濟運行整體效率、持續釋放內需潛力。

文章坦言，大陸幅員遼闊、人口眾多，發展不平衡不協調是客觀現實，但這是差距，也是潛力，是發展的後勁。

另外，在中經會登場前，李強預計9日上午在北京與新開發銀行、世界銀行、國際貨幣基金、世界貿易組織等十大國際經濟組織負責人舉行「1+10」對話會。大陸外交部稱，李強將與各方就「抓住變革機遇，推動世界經濟轉型和增長」「堅持多邊主義，推動全球經濟治理體系改革」等議題交流。