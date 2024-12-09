陸大基金二期加碼投資EDA 入股行芯科技

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大基金二期再度出手投資電子設計自動化（EDA）企業。 美聯社
大基金二期再度出手投資電子設計自動化（EDA）企業。 美聯社

大基金二期再度出手投資電子設計自動化（EDA）企業。「行芯科技」日前發生工商變更，新增大基金二期為股東，這是大基金二期繼投資九同方、全芯智造後，今年內投資的第三家EDA企業。

同時，大基金一期還於今年9月出手大陸國產數位EDA平台提供商鴻芯微納。

科創板日報報導，EDA是電子晶片設計、電路板走線布局和積體電路模擬測試等流程中，重要的電腦輔助設計軟體。隨著晶片內部電晶體數量不斷增加，沒有EDA軟體也就不能設計出晶片。EDA軟體主要包含「類比晶片、數位晶片驗證和數位晶片實現」三大部分。

在AI晶片算力需求激增的背景下，晶片設計複雜度和功耗控制成為行業的主要挑戰。行芯科技先前表示，透過AI技術的融合，公司在關鍵技術的核心演算法和技術難點上取得突破，實現數位晶片、類比晶片的EDA簽核（Signoff）全流程拉通，也在人工智慧行業領軍企業的晶片設計和製造流程中實現應用驗證。

大陸半導體行業協會預測，2025年大陸EDA市場規模將達到人民幣184.9億元，占全球市場的18.1％。

此前，國際三巨頭新思科技（Synopsys）、楷登電子（Cadence）、西門子EDA（Siemens EDA）占據了全球主要的EDA市場。大陸企業中，華大九天、安路科技、概倫電子、紫光國微、廣立微等為EDA行業的主要參與者。

為何大基金二期頻頻投資EDA領域，創道投資諮詢合夥人步日欣表示，晶片設計EDA要實現突破，單靠一家公司很難實現，晶片設計是一個涉及複雜環節的流程性工作，要實現EDA的大陸國產化突破，必須支持多個公司，從不同環節進行突破。

半導體 電路

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