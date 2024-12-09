外資看大陸房價 明年還會跌 預測下滑5%至25%

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
多家外資機構包括高盛、摩根士丹利及標普等預測大陸明年房價將持續下跌，跌幅從5%至25%不等。 中新社
多家外資機構包括高盛、摩根士丹利及標普等預測大陸明年房價將持續下跌，跌幅從5%至25%不等。 中新社

中國大陸房價恐怕還沒見底，多家外資機構包括高盛、摩根士丹利及標普等預測大陸明(2025)年房價將持續下跌，跌幅從5%至25%不等。

高盛認為，中國大陸的房價在2025年仍有可能下跌20%~25%，主因隨著城市化進程的加速和人口紅利的逐漸消退，房地產市場的供需矛盾日益突出，加之政府對房地產市場的持續調控，使得房價上漲的動力逐漸減弱，同時，全球經濟形勢的不確定性也增加大陸房地產市場的不確定性。

外資預測2025年大陸房市 圖／經濟日報提供
外資預測2025年大陸房市 圖／經濟日報提供

摩根士丹利認為，大陸房地產市場在2025年將繼續低迷，房價將持續下跌9%左右，主要基於對大陸房地產市場供需失衡、庫存積壓及購房者信心不足等問題。

國際評級公司標普信評發布最新報告預測，隨著密集利多政策推動下，明年大陸商品房銷售額降幅將顯著收窄，預計將下降介於5％至10％，同時，全年銷售額預計在人民幣8.7兆至9.2兆元間。

港媒《信報》指出，標普信評在報告中指出，在大陸貨幣化安置等政策托舉下，明年一二線城市商品房價格仍有5％至8％的下行空間；三線及以下城市在明年仍因供需失衡、需求不足及收儲政策進展緩慢，或將量價齊跌，銷售額降幅料約15％。

報告還預估，明年大陸GDP增速將達4.1%，經濟增速放緩將對居民購房意願和支付能力構成一定挑戰，疊加人口因素，影響住房需求。100萬套貨幣化安置政策開始實施後，明年至2026年將會平均釋放4,000萬至5,000萬平方公尺的購房需求，會對市場銷售形成較為顯著的提振作用。

標普信評認為，收儲未售商品房用於保障房或將是短期內改善低能級城市市場狀況的主要動力，但考慮到收儲條件相對嚴格，其在明年大規模落地的可能性較低；加上房企參與的難度高，限制此政策推動低能級城市去庫存的效果。

此前，路透引述惠譽博華報告稱，大陸對房地產開發業2025年展望為「低景氣穩定」，料短期二手房價格下行趨勢將延續，新房價格調整壓力仍較大，而從「止跌回穩」路徑看，銷售面積或將先於房價止跌企穩。

庫存 房地產 標普

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