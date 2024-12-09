小米董事長雷軍：將建一系列示範工廠

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

小米董事長雷軍發布視頻，除回應外界貼牌批評外，同時預告未來的計畫是建設一系列示範工廠，幫助合作夥伴提升製造的效率和製造的品質。近期，除了汽車工廠、手機工廠之外，小米首座智慧家電工廠11月在武漢動工，可能不久的將來大家就能買到小米工廠生產的大家電。

一段時間來，小米品牌給外界普遍印象是沒技術，沒有工廠，僅靠貼牌。對此，雷軍7日晚間發視頻澄清，小米剛開始的模式是輕模式加上代工模式的組合，這讓大家對小米產生了誤解。

雷軍稱，小米一致高度重視製造，很早就有智慧製造部，年初小米第一個大型的工廠正式落成投產，今年3月落成了第二個工廠小米汽車工廠。

據了解，小米史上第一座自有大規模工廠於今年2月在北京昌平落成，並於7月正式啟用，旗艦手機產能超過千萬台，該工廠具有96.8% 組測包裝備自研率，100%工廠軟體自研率。

緊接著，坐落於北京經濟技術開發區的小米汽車超級工廠3月揭幕，除了研發試驗基地外，引入超過700個機器人，號稱實現大壓鑄、沖壓、車身連接、車身裝配、塗裝、總裝等關鍵工藝的100%自動化，每76秒就能生產出一台小米SU7。雷軍還在4月初開心發文稱，小米正式成為車廠，並讓大家稱他「雷廠長」。

北京 小米汽車

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