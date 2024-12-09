陸智慧機十強 蘋果占五席

調研機構Canalys公布2024年第3季中國大陸智慧手機市場出貨量前十的機型，其中蘋果有五款機型上榜，顯示在大陸國產品牌競爭中，目前iPhone依然是最受歡迎的。

快科技引述Canalys調查顯示，該調查依據手機出貨量進行統計，其中，最受歡迎的蘋果手機共五款，分別是iPhone15Pro Max、iPhone16 Pro Max、iPhone16 Pro、iPhone15 Pro與iPhone15，市占率分別為3%、2.8%、2.4%、2.3%與2.3%。

大陸國產手機榮耀X50、Oppo A3x、華為Pura70、紅米K70 Ultra與vivo Y37也在榜上，市占率則為2.8%、2.8%、2.3%、2.3%與2.3%。值得注意的是，被視為蘋果最大勁敵的華為僅一款手機上榜。

知名市場調研機構Techinsights此前披露今年第3季中國手機市場報告，智慧手機出貨量為6,570萬支，年增3%。前六大手機廠商分別為vivo、OPPO、小米、榮耀、蘋果、華為，出貨量分別為1,250萬支、1,020萬支、1,020萬支、1,000萬支、990萬支、990萬支。其中，華為手機出貨量年增速最高，達到了19.3%。