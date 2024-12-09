小米新休旅車 70萬有找

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
小米集團持續擴大造車事業版圖。新華社
小米集團持續擴大造車事業版圖。新華社

小米集團持續擴大造車事業版圖，消息人士透露，小米集團正在為旗下第三款車型做準備，該款車型在內部代號為「崑崙」，為一輛小型SUV，將採用增程式動力系統，預計將於2026年上市，預期起售價約為人民幣15萬元（約新台幣68萬元），將有助於擴大小米汽車市占率。

據陸媒《快科技》報導，小米「崑崙」SUV或交由武漢東風汽車代工，也有可能是收購改造東風的現有工廠。消息人士對此指出，「崑崙是KL，（寓意）是King's landing（君臨），劃時代的程度會超乎所有人的預期」。

小米第三款車型小檔案 圖／經濟日報提供
小米第三款車型小檔案 圖／經濟日報提供

據瞭解，小米崑崙SUV的設計理念注重性價比，同時具備時尚外觀和實用配置，讓更多消費者能輕鬆接觸電動車出行。與已有的SU7系列相比，崑崙將專注於進入更廣泛的市場，以滿足預算有限但希望享受電動汽車優勢的用戶需求。其增程式動力系統的引入，旨在解決純電動車充電不便的痛點，提升用戶日常駕駛體驗。

從市場角度來看，崑崙SUV的推出將進一步加劇大陸電動車市場的競爭。小米憑藉其品牌影響力和技術優勢，有望迅速搶占市場，尤其是在特定年輕消費群體中。根據業內分析，崑崙SUV將與其他同價位電動車形成直接競爭，預計它的上市將重新定義市場准入門檻。相比之下，許多老牌車企面臨著由於技術更新遲緩而逐漸被邊緣化的風險。

小米首款車型SU7於今年3月發布，目前包括SU7、SU7 Pro、SU7 Max和SU7 Ultra等多款車型，已交付超10萬輛。至於小米第二款車型，也是首款純電SUV，預計年底亮相、2025年上市。據了解，小米SU7系列電動車交付已超過10萬輛，並提前完成目標，最新目標上調至全年交付13萬輛。

此外，有業內人士認為，重新建造工廠需要花費大量的時間，而目前小米汽車產能相當吃緊，現有一座工廠滿足小米SU7的訂單較為困難，建設中的第二工廠則是為小米SUV 準備的，所以小米在第三款車型上選擇與東風合作，以解決產能問題。

售價 小米汽車 電動汽車

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