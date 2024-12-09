螞蟻換帥 韓歆毅將接CEO 井賢棟將專任董事長

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
螞蟻集團總裁韓歆毅將接任CEO。（網路照片）
螞蟻集團總裁韓歆毅將接任CEO。（網路照片）

螞蟻集團董事長兼CEO井賢棟昨（8）日宣布螞蟻集團換帥，螞蟻集團總裁韓歆毅將從明年3月1日起正式接任螞蟻集團CEO一職。近期市場對螞蟻集團重啟上市等傳聞滿天飛，外界推測新CEO上任可能為明年上市鋪路。

新浪科技報導，在支付寶與螞蟻集團20歲生日之際，井賢棟昨天公告新人事案，並稱韓歆毅將全面負責螞蟻的各項業務及日常管理工作，向井賢棟及董事會彙報。未來井賢棟將專注於董事長工作，並全力支持好韓歆毅和管理團隊。

韓歆毅小檔案 圖／經濟日報提供
韓歆毅小檔案 圖／經濟日報提供

公開資訊顯示，韓歆毅自2014年5月加入螞蟻集團，歷任戰略投資副總裁、CFO、董事會執行董事等。對於韓歆毅，井賢棟評價高，認為其具備敏銳深刻的戰略洞察和勤勉專業的精神，並指出他在3月出任螞蟻集團總裁以來，帶領團隊持續推動支付寶做出了一系列創新變革。

與此同時，井賢棟在信中表達對螞蟻人才體系的自信，他表示在螞蟻的各個關鍵職務上，年輕一代正在成長為中流砥柱，此次交棒正是基於「堅實的人才基礎和對組織傳承的強烈信心」。

近期螞蟻集團有35%持股的錢塘徵信，獲批經營個人徵信牌照申請，成為繼百行徵信、樸道徵信後，大陸第三家持牌的個人徵信機構。另外，也有傳聞稱螞蟻金服將在今年底前向港交所與上交所提交上市申請。

前述消息讓螞蟻金服重啟上市再度成為熱門話題，不過曾高達3,000多億美元估值的螞蟻，如果再重啟上市，市場料估值可能跌75%至785億美元。

一方面，近期螞蟻金服利潤下降，據阿里巴巴2024年第1季及2023年全年財報數據：2023年螞蟻金服的淨利潤約為人民幣238.2億元，年減24%；2024年第1季，螞蟻金服實現淨利潤人民幣118.7億元，年減10%；另一方面，大陸監管壓力趨嚴也成為挑戰。

螞蟻集團曾於2020年大張旗鼓招股上市，當時有望創下史上最大規模IPO紀錄，不過後來受到大陸監管單位出手整治，因此於2023年宣布整改，除了遭監管單位罰人民幣71億元鉅款外，同時阿里巴巴創始人馬雲也放棄對螞蟻的控制權。

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