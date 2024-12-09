陸熱帶作物 年產4千萬噸

為期兩天的全球熱帶農業創新大會7日在海南省三亞市落幕。來自29個國家政府部門、科教機構和企業及13個國際組織的近300名代表與會，共享熱帶農業科技創新的最新成果，共商應對挑戰的舉措和未來熱帶農業發展方向。

中新社報導，全球熱帶地區占據約5300萬平方公里的陸地面積，覆蓋了大約140個國家和地區，支撐著35億人口的生計。作為熱區國家的重要支柱產業，熱帶農業不僅對當地經濟至關重要，也是確保全球糧食安全和農產品供應的關鍵環節。

大陸農業農村部副部長張治禮在會上表示，大陸政府近年來積極支持新時代熱帶作物產業的創新發展，大陸全國主要熱帶作物種植面積已達470萬公頃，年產量約為4000萬噸，其中荔枝、龍眼、香蕉和芒果等作物的產業規模位居世界前列。此外，大陸已建立了105個熱帶作物種質資源圃，保存超過9萬份種質資源，並自主選育了300多個優良品種。 馬來西亞棕櫚油總署署長拿督巴威斯分享馬中兩國在熱帶農業合作的豐碩成果，特別是在農業機械化、高附加值產品研發等方面的合作。他提出未來應在聯合科研、技術轉移、人才培養及構建國際合作平台等方面進一步深化合作，以推動熱帶農業的現代化和可持續發展。

阿拉伯農業發展組織總幹事易蔔拉欣．杜海利指出，中阿在農業技術創新方面有廣闊的合作空間，尤其是在節水灌溉技術和鹽碱土壤適應性作物的研發上，這將有助於提升阿拉伯地區的農業生產效率和環境可持續性。