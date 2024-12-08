聚焦產業合作！兩岸企業家峰會明登場 宋濤、劉兆玄將出席

兩岸現存最高層級經貿交流平台—「兩岸企業家峰會」年會將於9、10日在廈門舉行，大陸國台辦主任宋濤將在開幕式上宣讀賀信。

川普明年1月上任美國總統，全球經濟情勢或將有變局，今年年會主題定為「打造兩岸新時代產業鏈 促進兩岸經濟融合發展」，峰會台灣方面理事長劉兆玄、大陸方面理事長郭金龍及台灣電機電子工業同業公會理事長李詩欽、台灣商業總會理事長許舒博等人都將出席。

主辦單位透露，本次年會出席嘉賓名單中，台灣方面出席人士除劉兆玄外，包括兩岸企業家峰會副理事長陳瑞隆、秘書長尹啟銘、常務理事焦佑倫，以及李詩欽、許舒博、台灣區電機電子工業同業公會會策顧問劉憶如、前經濟部長杜紫軍、國光生物科技董事長詹啟賢等人。

值得注意的是，按往例，大陸全國政協主席均會在閉幕式前出席並致辭，然而，王滬寧本屆年會是否出席或致詞，目前主辦方尚未透露進一步消息。

據今年峰會議程公開資料，在9日開幕式後，將舉行5個演講主題，在台灣演講人部分，將由台灣清華大學經濟系教授黃朝熙以「反全球化下全球供應鏈之重組：以半導體業為例」發表專題演講，中信金控首席經濟學家林建甫則將以「新時代新挑戰，AI共創新金融」為題發表專題演講。

而陸方演講人則為廈門市委書記崔永輝、大陸國務院發展研究中心對外經濟研究部副部長羅雨澤、廈門大學台灣研究院教授唐永紅，將分別發表題為「在新發展格局中共創新發展機遇」、「全球產業鏈重建與兩岸合作：融合與升級」、「大陸經濟發展轉型與台資企業融入發展」的演講。

之後峰會八個產業合作推動小組，將各別舉行專題論壇或參訪，包括：資訊通信產業合作推動小組、能源及環保節能產業合作推動小組、金融產業合作推動小組、中小企業合作及青年創業推動小組、智慧製造及設備產業合作推動小組等，將各自舉辦專題論壇，盼透過兩岸企業領袖和專家，就各項重要產業議題進行深度會談及交流，以釐訂未來推動兩岸產業合作新方向和新做法。

此外，峰會各小組還將安排參訪活動，參訪企業包括廈門海辰儲能科技公司、冠捷顯示科技（廈門）、聯芯集成電路製造（廈門）、華為（廈門）開發者創新應用中心、百度飛槳（廈門）人工智慧產業賦能中心、廈門金龍聯合汽車工業公司等。

兩岸企業家峰會自2013年7月25日成立後，在前總統馬英九執政時期每年輪流在台灣和大陸舉辦年度峰會。去年峰會由陸方主辦，並在峰會南京永久會址舉行。但鑑於當前兩岸關係，今年峰會仍選擇在與金門隔海相望的廈門舉行。