只准唱響經濟光明論？陸2經濟學家提「死氣沉沉、萎縮」等評論遭封號

在中共中央經濟工作會議可能在本周召開前夕，近期至少有兩位著名經濟學家直陳有關大陸消費疲軟、失業和年輕人「死氣沉沉」等悲觀評論在社群媒體上廣泛傳播後，很快就從網上消失。

德國之聲報導，央企國投證券（SDIC Securities）首席經濟學家高善文近日在一次投資會議上演講，他在談到大陸經濟形勢時，分析消費數據指出，新冠疫情後的趨勢是，一個省人口越年輕，消費增長越慢，因為年輕人的收入預期和收入增長確定性都大幅下修，「找不到工作，找到的工作與預期有顯著落差，年輕人紛紛節衣縮食」。

他對不同年齡層的總結是：「生氣勃勃的老年人，死氣沉沉的年輕人和生無可戀的中年人」。他還根據經濟成長、就業、消費和投資數據「無法吻合」推斷，2021年至2023年期間，大陸GDP「增速每一年高估了3個百分點，累計高估了10個百分點」。

高善文講話的內容在大陸社群媒體上被瘋傳，但很快就被封殺，有關影片和文字被刪除。高善文的微信公眾號顯示「因違規無法關注」。

在此之前，另一位業內人士、東北證券經濟學家付鵬在一次會議演講的內容，也因同樣的原因被審查。

付鵬上個月底在一場內部活動上說，大陸的中產階級「迅速萎縮」。他認為中產階級因為裁員、降薪等因素產生恐慌，開始大幅壓縮支出；這種消費能力的下降不是短期現象，而是「結構性」的轉變。在此情況下，政府透過加槓桿刺激經濟的措施已難以發揮作用。

付鵬今年9月還曾說，消費疲軟源自房地產價格下跌，導致一些中產階級房主出現負資產。他質疑，過去十年中產階級消費的成長是否更多地受到了房地產價格上漲帶來的財富效應的推動，而不是收入增加，並稱這是一個「危險的信號」。

付鵬最新演講的內容也已被刪帖、屏蔽。微信影片號「付鵬的財經世界」目前已無法關注。

中共依例會在12月召開中央經濟工作會議，除總結過去一年的經濟工作及分析當前經濟形勢外，也將安排下個年度的經濟工作與目標，具有指標性意義。彭博近日引述消息指，會議將於12月11日至12日連兩日登場。

去年中央經濟工作會議要求，要加強經濟宣傳和輿論引導，「唱出中國經濟光明論」。