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王金平兩岸和平倡議 侯友宜：交流要對等用和平往前走

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午出席「新北好茶-冬茶比賽頒獎典禮暨展售會」。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今上午出席「新北好茶-冬茶比賽頒獎典禮暨展售會」。記者李成蔭／攝影

立法院前院長王金平心今將和近百個團體代表共同發表兩岸和平倡議宣言，希望創造兩岸關係新框架，搭橋緩解緊張，不過當中不會觸及「九二共識」。新北市長侯友宜認為，兩岸之間有「兩岸人民關係條例」規範，兩岸交流一定要對等尊嚴，然後用和平交流路線往前走。

侯友宜今上午出席「新北好茶-冬茶比賽頒獎典禮暨展售會」活動後接受媒體聯訪時表示，兩岸之間有「兩岸人民關係條例」中有相關規範，兩岸之間交流最主要是一定要在對等尊嚴上，然後用和平交流的路線往前走。

另外，有關黑熊學院護台計畫今接力行走到新北，以及近期有YouTuber發布影片講述大陸利誘台灣網紅配合中共統戰等議題。侯友宜認為，任何境外勢力想企圖影響台灣的國家安全、民主制度，這絕對是不允許的，不但不允許，更應該凝聚所有團結力量來守護「我們國家」的民主制度。

新北市長侯友宜今上午出席「新北好茶-冬茶比賽頒獎典禮暨展售會」。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜今上午出席「新北好茶-冬茶比賽頒獎典禮暨展售會」。記者李成蔭／攝影

侯友宜 關係

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