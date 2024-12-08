中央經濟工作會議前夕釋訊號？ 陸官媒：能實現GDP目標

今年中共中央經濟工作會議可能在本月11、12日召開，大陸官媒「人民日報」8日在頭版刊登署名「金社平」的文章強調，大陸「經濟發展有利條件沒有改變」，並指自9月以來，隨著一攬子增量政策持續顯效，經濟維持回升向好態勢，「有充足信心實現今年經濟成長目標」。

中共依例在12月召開中央經濟工作會議，除總結過去1年的經濟工作及分析當前經濟形勢外，也將安排下個年度的經濟工作與目標，具有指標性意義。彭博近日引述消息指，將於12月11日至12日連兩日登場。

大陸將今年經濟成長率目標設定為5%左右。

文章表示，對於今年大陸經濟的表現，無論作何評價，都避不開一個字：「來之不易」。向外看，百年變局加速演進，全球經濟成長乏力，外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升。向內看，國內需求不足、社會預期偏弱，結構調整帶來陣痛。然而，成果充分說明，大陸經濟的基本面及市場廣大、經濟韌性強、潛力大等有利條件並未改變。

文章表示，推動經濟行穩致遠，離不開宏觀政策。強化逆周期調節，加力推進「兩重」「兩新」，促進房地產市場止跌回穩，提振資本市場，打出化債「組合拳」等，今年以來，存量政策持續顯效、增量政策有效落實，共促進經濟築底企穩。

文章稱，大陸的發展歷經各種困難挑戰才走到今天，過去沒有因為「中國崩潰論」而崩潰，現在也不會因為「中國見頂論」而見頂。文章又稱，「前高、中低、後揚」，2024年的大陸經濟在風浪中強健了體魄、壯實了筋骨，牢牢掌握了發展主動權。

文章指出，今年，一些主要經濟體經歷低成長、高通膨的同時，大陸「預計將完成5%左右的成長預期目標」，對全球經濟成長的貢獻率有望繼續維持在30%左右。這樣的「穩定表現」，充分說明大陸經濟穩中向好、長期向好的發展態勢不會改變。