陸經濟工作會議本周登場 官媒：中國經濟仍有五大潛力

今年度中共中央經濟工作會議據傳將於本周三、四（11、12日）舉行，中共中央黨報、人民日報今日在頭版發表署名「金社平」的文章強調，中國經濟發展仍具有五大潛力，中國經濟發展有利條件沒有改變。

由於當前中國經濟內外均面臨重大挑戰，加上川普即將於下個月正式就任美國總統，使得此次中共中央經濟工作會議格外受到矚目。

人民日報指出，今年一、二、三季度，大陸GDP分別增長5.3%、4.7%、4.6%，前三季度增長4.8%。9月以來，隨著「一攬子增量政策」持續顯效，經濟保持回升向好態勢。總的看，「有充足信心實現今年經濟增長目標」。

大陸國務院總理李強在今年政府工作報告中，將今年中國經濟發展主要目標設定為：GDP增長5%左右；城鎮新增就業1,200萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右；CPI漲幅3%左右；居民收入增長和經濟增長同步。

展望未來，人民日報強調，中國大陸已多年穩居全球第二大經濟體，但從人均和結構看，在五方面仍有巨大潛力：

一、潛力在人均水平：大陸人均GDP仍然較低，人均基礎設施資本存量只有發達國家的20%至30%；

二、潛力在城鄉差距：2023年，常住人口城鎮化率為66.2%，未來城鎮化率每提高1個百分點，可拉動萬億級投資需求；

三、潛力在政策空間：當前，中國財政赤字率、政府負債率較低，政策工具箱儲備依然充足；

四、潛力在要素資源：科技人力資源總量位居世界第一、新增勞動力平均受教育年限超過14年，「人口紅利」正向「人才紅利」轉變；社會資金總體充裕、土地高效利用空間巨大、數據要素潛能快速釋放等，提供了堅實要素支撐；

五、潛力在巨大市場：14億多人口、4億多中等收入群體，支撐起規模龐大、層次多樣、潛力巨大的國內市場。加快建設全國統一大市場，將提升經濟運行整體效率、持續釋放內需潛力。

文章稱，總體看，中國幅員遼闊、人口眾多，發展不平衡不協調是客觀現實。「這是差距，也是潛力，是發展的後勁」。人民日報強調，「向改革要動力，以改革激活力、聚合力，是不斷釋放發展潛力的必然選擇」。

另，在中共中央經濟工作會議登場前，李強預計9日上午在北京與新開發銀行、世界銀行、國際貨幣基金、世界貿易組織等十大國際經濟組織負責人舉行「1+10」對話會。

大陸外交部發言人林劍表示，此次對話會主題為「凝聚發展共識，促進全球共同繁榮」。李強將與各方就「抓住變革機遇，推動世界經濟轉型和增長」、「堅持多邊主義，推動全球經濟治理體系改革」和「中國進一步全面深化改革，開闢現代化廣闊前景」等三個議題進行交流。