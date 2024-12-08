鎖定深港跨境醫療優勢 深圳首家外商獨資醫院簽約

大陸今年9月初宣布開放九個城市設立外商獨資醫院試點後，多地醫療市場迎來新入局者。港媒報導，來自新加坡的綠葉醫療集團與深圳市衛健委6日在深圳2024全球招商大會上簽署戰略合作協議，計畫在深圳建設國際醫療總部和外商獨資專科醫院。由於深圳與香港具有醫療要素流通、服務貿易發展優勢，被認為是吸引外商獨資醫院落地的優勢所在。

綜合港媒報導，綠葉醫療集團是綠葉生命科學集團旗下的醫療服務板塊，1997年成立於新加坡，在澳洲、新加坡、中國大陸均有業務布局。該集團將整合海內外資源，在深圳設立國際醫療總部，並建設外商獨資三級專科醫院，粵港澳大灣區民眾將擁有更多元的醫療服務選擇。

深圳市衛健委相關負責人表示，深圳與香港「一河之隔」，長期「摸著石頭過河」，在跨境醫療合作、吸引港澳赴深辦醫方面積累了很多先行經驗、打通很多「關卡」，形成跨境醫療要素流通、醫療服務貿易發展的醫療通、醫師通、標準通、科教通、藥械通、支付通和救護通等「七通」優勢。

例如，「港澳藥械通」政策，打通了國際先進創新藥快速進入大陸臨床應用的通道；今年11月30日運行的「救護通」，掛有粵港兩地牌照的救護車，可將符合轉運條件的病人，由香港大學深圳醫院「點對點」通關轉運至香港指定的公立醫院，無需在口岸換車、換人，打破轉運地域界限。

報導稱，對於深圳將試點建設首家外商獨資醫院，許多民眾表示，期待更多海外高水平醫院「走進來」，不僅可以讓有出國就醫需要的患者節省時間和經濟成本，也有望為大陸國內公立醫院高質量發展提供借鑒。

事實上，除了深圳成立首個外商獨資醫院，近日，天津市衛健委也發布消息稱，擬與新加坡鵬瑞利集團合作設立一家營利性三級綜合醫院「天津鵬瑞利醫院」，投資總額10億元人民幣，有500張床位。上個月，鵬瑞利集團也才與廣州市白雲區政府簽訂合作協議，將投資50億元人民幣，在廣州打造一個占地1.18平方公里的粵港澳大灣區白雲國際大健康醫養城。

今年9月，大陸商務部、國家衛健委、國家藥監局共同發布了《關於在醫療領域開展擴大開放試點工作的通知》表示，擬允許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳和海南全島設立外商獨資醫院。衛健委等四部門11月29日印發《獨資醫院領域擴大開放試點工作方案》，對設立外商獨資醫院提出具體明確要求。