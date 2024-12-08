快訊

9個月股票資產增600萬…扣掉利息還有150萬現金流！小師傅：高股息無法贏市值型就放大資產

高雄改選未開戰就熄火 陳其邁勢力為何攻不進基層農會

不是所有學位都能拚高薪 揭密英美碩士價值真相

聽新聞
0:00 / 0:00

鎖定深港跨境醫療優勢 深圳首家外商獨資醫院簽約

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
來自新加坡的綠葉醫療集團與深圳市衛健委6日在深圳2024全球招商大會上簽署戰略合作協議，計畫在深圳建設國際醫療總部和外商獨資專科醫院。（圖／取自「深圳發布」微信公眾號）
來自新加坡的綠葉醫療集團與深圳市衛健委6日在深圳2024全球招商大會上簽署戰略合作協議，計畫在深圳建設國際醫療總部和外商獨資專科醫院。（圖／取自「深圳發布」微信公眾號）

大陸今年9月初宣布開放九個城市設立外商獨資醫院試點後，多地醫療市場迎來新入局者。港媒報導，來自新加坡的綠葉醫療集團與深圳市衛健委6日在深圳2024全球招商大會上簽署戰略合作協議，計畫在深圳建設國際醫療總部和外商獨資專科醫院。由於深圳與香港具有醫療要素流通、服務貿易發展優勢，被認為是吸引外商獨資醫院落地的優勢所在。

綜合港媒報導，綠葉醫療集團是綠葉生命科學集團旗下的醫療服務板塊，1997年成立於新加坡，在澳洲、新加坡、中國大陸均有業務布局。該集團將整合海內外資源，在深圳設立國際醫療總部，並建設外商獨資三級專科醫院，粵港澳大灣區民眾將擁有更多元的醫療服務選擇。

深圳市衛健委相關負責人表示，深圳與香港「一河之隔」，長期「摸著石頭過河」，在跨境醫療合作、吸引港澳赴深辦醫方面積累了很多先行經驗、打通很多「關卡」，形成跨境醫療要素流通、醫療服務貿易發展的醫療通、醫師通、標準通、科教通、藥械通、支付通和救護通等「七通」優勢。

例如，「港澳藥械通」政策，打通了國際先進創新藥快速進入大陸臨床應用的通道；今年11月30日運行的「救護通」，掛有粵港兩地牌照的救護車，可將符合轉運條件的病人，由香港大學深圳醫院「點對點」通關轉運至香港指定的公立醫院，無需在口岸換車、換人，打破轉運地域界限。

報導稱，對於深圳將試點建設首家外商獨資醫院，許多民眾表示，期待更多海外高水平醫院「走進來」，不僅可以讓有出國就醫需要的患者節省時間和經濟成本，也有望為大陸國內公立醫院高質量發展提供借鑒。

事實上，除了深圳成立首個外商獨資醫院，近日，天津市衛健委也發布消息稱，擬與新加坡鵬瑞利集團合作設立一家營利性三級綜合醫院「天津鵬瑞利醫院」，投資總額10億元人民幣，有500張床位。上個月，鵬瑞利集團也才與廣州市白雲區政府簽訂合作協議，將投資50億元人民幣，在廣州打造一個占地1.18平方公里的粵港澳大灣區白雲國際大健康醫養城。

今年9月，大陸商務部、國家衛健委、國家藥監局共同發布了《關於在醫療領域開展擴大開放試點工作的通知》表示，擬允許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳和海南全島設立外商獨資醫院。衛健委等四部門11月29日印發《獨資醫院領域擴大開放試點工作方案》，對設立外商獨資醫院提出具體明確要求。

新加坡 深圳 香港

延伸閱讀

開發商破產 深圳2爛尾樓住千人 為啥購屋者反而禁入？

深圳高鐵工地不到2個月再崩塌 13名工人失聯

大陸深圳彩民320元買彩票喜中9億元大獎 兌獎後繳稅1.8億

1根探針「凍死」癌細胞 深圳醫院治療肺癌病患見療效

相關新聞

人行再度出手增持黃金 趁金價拉回重新買進 可能帶動新一波漲勢

中國人民銀行（大陸央行）昨（7）日公布，截至11月底，黃金儲備為7,296萬盎司，較10月底增加16萬盎司，這也是大陸央...

王金平兩岸和平倡議 侯友宜：交流要對等用和平往前走

立法院前院長王金平心今將和近百個團體代表共同發表兩岸和平倡議宣言，希望創造兩岸關係新框架，搭橋緩解緊張，不過當中不會觸及...

中央經濟工作會議前夕釋訊號？ 陸官媒：能實現GDP目標

今年中共中央經濟工作會議可能在本月11、12日召開，大陸官媒「人民日報」8日在頭版刊登署名「金社平」的文章強調，大陸「經...

陸經濟工作會議本周登場 官媒：中國經濟仍有五大潛力

今年度中共中央經濟工作會議據傳將於本周三、四（11、12日）舉行，中共中央黨報、人民日報今日在頭版發表署名「金社平」的文...

鎖定深港跨境醫療優勢 深圳首家外商獨資醫院簽約

大陸今年9月初宣布開放九個城市設立外商獨資醫院試點後，多地醫療市場迎來新入局者。港媒報導，來自新加坡的綠葉醫療集團與深圳...

陸駐美大使謝鋒喊話美青少年：建立客觀理性「中國觀」

大陸國家主席習近平去年11月在舊金山宣布，中方未來5年願邀請5萬名美國青少年赴大陸交流學習，大陸駐美大使謝鋒近日在一場活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。