人行再度出手增持黃金 趁金價拉回重新買進 可能帶動新一波漲勢

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
中國人民銀行7日公布，截至11月底，黃金儲備為7,296萬盎司，較10月底增加16萬盎司。（彭博資訊）
中國人民銀行7日公布，截至11月底，黃金儲備為7,296萬盎司，較10月底增加16萬盎司。（彭博資訊）

中國人民銀行（大陸央行）昨（7）日公布，截至11月底，黃金儲備為7,296萬盎司，較10月底增加16萬盎司，這也是大陸央行連續六個月暫停增持黃金後，再度出手增持。

直至今年4月，大陸央行曾連續18個月增持黃金儲備，支撐金價漲勢。市場人士普遍認為，大陸央行在過去半年暫停增持黃金，主要是黃金價格在高點，這次再度買金，或許為金價製造新一輪漲勢的催化劑。

大陸央行今年黃金儲備變化 圖／經濟日報提供
大陸央行今年黃金儲備變化 圖／經濟日報提供

市場分析還指出，受到全球地緣經濟不穩定預期及美國潛在的再通膨壓力，大陸央行再次買金，反映當局仍然致力於儲備多元化，並防範貨幣貶值，即使金價處於歷史高位，仍堅持增加黃金儲備。

在美國聯準會9月啟動降息周期後，國際金價開啟新一輪漲勢，曾一度衝高到每盎司2,790美元，再創歷史新高，各國央行正爭相增加黃金儲備。美國財政赤字、美債規模的持續攀升以及持續發酵的地緣政治風險，也成為金價的向上動力。

然而，11月以來，黃金價格逐漸從高位拉回。東方金誠研究發展部副總監瞿瑞認為，美元持續走強導致黃金承壓，市場對美國聯準會降息預期降溫也導致金價回檔。

至於大陸央行時隔半年再度增持黃金，中國（香港）金融衍生品投資研究院院長王紅英認為不必驚訝，事實上，大陸央行增持黃金很可能是一項中長期的戰略性舉措。

原因在於美國聯準會經歷了十幾次升息之後走向降息，在此背景下，美債價值將會下降，增持黃金有利於提升央行資產負債表的整體品質。東方金誠首席宏觀分析師王青表示，黃金是全球廣泛接受的最終支付手段，大陸央行增持黃金能夠增強主權貨幣的信用，為推進人民幣國際化進程創造有利條件，這代表後期大陸央行增持黃金還是大方向。

大陸央行 金價 黃金

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