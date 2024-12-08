聯邦法院駁回上訴 TikTok在美仍面臨禁令

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
美國聯邦上訴法院6日駁回大陸短影音平台TikTok上訴論點。 路透
美國聯邦上訴法院6日駁回大陸短影音平台TikTok上訴論點。 路透

美國聯邦上訴法院上周五（6日）駁回大陸短影音平台TikTok上訴論點，TikTok母公司字節跳動如果不能在1月19日最後期限到來前出售該短影音應用，TikTok將在美國被禁。

對此，TikTok首席執行官周受資在一封內部文件上表示，TikTok將尋求臨時禁制令，以阻止該法律的實施。「我們的下一步是尋求對封禁法律的臨時禁制令，並等待美國最高法院的審查。」

美國總統拜登今年4月簽署一項法案，要求TikTok母公司字節跳動在2025年1月19日前出售TikTok。否則，TikTok將被禁止在美國運營。TikTok和字節跳動稱，該法案違憲，並侵犯了美國民眾的言論自由權。

美國之音報導，美國上訴法院駁回TikTok上訴論點，並認為美國國會今年早些時候通過的《保護美國人免受外國對手控制應用程序侵害法》，並未違反美國憲法第一修正案所保護的言論自由。

TikTok對此發布聲明稱，「美國最高法院有保護美國人言論自由權利上的傳統，我們期待他們在這一重要憲法問題上秉持這一原則。不幸的是，TikTok封禁法律是建立在不準確、有缺陷和假設的資訊之上。除非TikTok封禁法律被叫停，否則超過1.7億美國人將在2025年1月19日後無法發聲」。

美國準總統川普對此曾多次表態，如果當選美國總統，他將不會封禁TikTok。不過若要解除TikTok的禁令在法律和政治上均面臨巨大的挑戰，TikTok的前景仍充滿不確定性。

根據法案，剝離出售TikTok業務的最後期限是2025年1月19日，即川普就職前一天。如果美國法院沒有做出有利於TikTok的裁決或司法程序導致法案暫緩生效，那麼即便川普上任後立即推動廢除法案的流程，也很難阻止該法案的生效。

在法律上，廢除國會通過的生效法案需要複雜的程序，在法案未被廢除前，手機應用商店和網路服務提供商難以為TikTok繼續服務；在政治上，川普的執政風格及新政府成員長期以來對TikTok的抵制態度，均為TikTok禁令的解除蒙上陰影。

TikTok 法律 美國

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