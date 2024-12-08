陸企避歐關稅 改推油電車

大陸汽車製造商正在加緊向歐洲出口混合動力汽車，並計劃推出更多車型。分析師指出，這些公司開始轉向生產插電式混合動力（PHEV）車型，以此規避歐盟對大陸進口的純電動車（BEV）徵收最高達45.3%的進口關稅。

路透引述，自歐盟去年10月對進口自大陸電動汽車發起反補貼調查後，大陸汽車銷售有所放緩，一些汽車製造商轉而關注混合動力車的出口。消費者也逐漸表示出對混合動力車的青睞，他們認為混合動力車是介於燃油車和純電車之間實惠的折衷選擇。

大陸乘聯會數據顯示，今年第3季，大陸插電式混合車及傳統混合動力車的出口量占大陸對歐洲汽車總銷售量的18%，第1季僅為9%。

全球市場調研機構Counterpoint Research分析師Murtuza Ali預測，今年大陸混動車向歐盟出口量將增長20%，明年增幅勢必更大。

汽車產業分析師表示，得益於電動汽車的優勢，大陸去年的汽車出口量首次超越日本，成為全球第一大汽車出口國，有鑒於美國和加拿大對大陸產電動汽車徵收100%高額關稅，歐洲成為大陸汽車製造商的重要市場之一。

上海諮詢公司Automotive Foresight董事總經理Yale Zhang表示，大陸汽車製造商為歐洲帶來多元實惠的選擇，這對成本較敏感的車主來說十分有吸引力。與此同時，這也將為新的市場帶去更大的增長潛力。

不過大陸汽車出口量增加，可能引發歐洲混合動力車市場激烈的價格競爭，一些汽車專家表示，大陸車企未來可能會更加小心，以避免引發新一輪歐盟關稅。