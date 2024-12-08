大陸11月外匯存底 回升了
大陸外匯存底重回增長態勢，國家外匯管理局昨（7）日公布數據顯示，11月底外匯存底規模為3兆2,659億美元，較10月末上升48億美元，升幅0.15%。
今年10月大陸外匯存底較前月驟降553.17億美元，主因10月美元指數大幅走揚3.1%，導致大陸外匯存底中的非美元資產以美元計價相應縮水，加上10月美債殖利率大幅上行55個基點，美債價格大幅走低，匯率折算造成的匯兌損益超過500億美元。
匯率折算和資產價格變化仍是11月外匯存底規模變化的主因。民生銀行首席經濟學家溫彬表示，匯率方面，11月美元指數持續上漲1.7%，不過，10年期美債殖利率則轉為下降10個基點，標普500股票指數上漲5.7%。
大陸外匯存底中，美債占一定規模，美債殖利率由升轉降，對其外匯存底提升有一定的幫助。
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