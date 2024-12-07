快訊

這次真的掰了…曾發不自殺聲明 蔡宛秦突曬退民眾黨聲明

尹錫悅將逃過一劫？南韓執政黨決定「投票否決」 彈劾案過關門檻高

台北晃一下！花蓮15：48發生規模4.7地震 8縣市有感

聽新聞
0:00 / 0:00

陸中央經濟工作會議將召開？ 經濟學家：重拾動力要「三部曲」

中央社／ 北京7日電
針對中共中央經濟工作會議下週可能召開，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強認為，以往會後發布的文稿只有方向性決策，希望中國決策層這次打破常規，提前透露更具體政策及發力方向，「大家還是想見到真金白銀」。圖／美聯社
針對中共中央經濟工作會議下週可能召開，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強認為，以往會後發布的文稿只有方向性決策，希望中國決策層這次打破常規，提前透露更具體政策及發力方向，「大家還是想見到真金白銀」。圖／美聯社

針對中共中央經濟工作會議下週可能召開，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強認為，以往會後發布的文稿只有方向性決策，希望中國決策層這次打破常規，提前透露更具體政策及發力方向，「大家還是想見到真金白銀」。

星島日報報導，兼任摩根士丹利中國董事總經理邢自強並預測，過去中國官方設定的預算財政赤字一直穩守約3%水平，2025年應會「顯著上一個台階」，廣義財政赤字應會再擴張人民幣2兆元（約新台幣9兆元）。其中約1/3將用在支持消費和房地產去庫存，其餘則用於促進基礎建設和製造業投資。

邢自強認為，中國經濟要重拾動力要走「三部曲」，9月份的政策轉向只走出第一步，即利用貨幣政策托底。接下來更重要的是（第二步），財政政策能否更有力支持消費，以及（第三步）能否通過結構性改革，恢復民營企業家的信心。

針對中央經濟工作會議，邢自強預期，中共中央在政策思維上會「邁出半步」，將強調「消費」的重要性。其中會聚焦兩大方向，一是擴大「以舊換新」的範圍，有望從目前的家電及汽車，擴展到手機等快速消費品，這些實體產品可惠及整個產業鏈，層面夠廣；二是對生育家庭進行較慷慨的補貼，因應出生率下降的問題。

邢自強指出，過去中央經濟工作會議後發布的文稿，通常只發布方向性決策，直至翌年3月的全國「兩會」才有具體數字。希望中國當局這次應「一鼓作氣，不能再而衰、三而竭」，決策層能打破常規，對外具體闡述政策詳情，提前透露更具體的政策及發力方向，更好地呵護好不容易恢復起來的市場信心，「大家還是想見到真金白銀」。

針對新華社日前發表評論，指今年全年中國經濟成長目標在5%的「左一點或是右一點」都可以接受，不應以GDP「論英雄」，邢自強表示認同，因為市場單純追求GDP數字的意義不大，更應著重如何恢復穩定的通脹。

邢自強提到，當地方政府運作改善，民眾的社會感受好轉，對物價及資產價格的預期恢復正常，便能打破通縮困局，形成正向循環，5%本身的GDP目標意義可能沒那麼強。

人民幣 摩根 財政赤字

延伸閱讀

南美集團與歐盟達成協定 惟法國可能試圖阻礙實施

商研院：住宿餐飲景氣下行

A股明年展望 外資按讚

商業服務業景氣繼續上行 商研院憂產業不均衡發展

相關新聞

陸中央經濟工作會議將召開？ 經濟學家：重拾動力要「三部曲」

針對中共中央經濟工作會議下週可能召開，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強認為，以往會後發布的文稿只有方向性決策，希望中國決...

小米汽車入市半年 第3季電動車銷量超越豐田

日經中文網引述調查公司MarkLines統計，今年第三季的純電動車銷售量，小米進入市場僅6個月，銷量超過了豐田與日產汽車...

維持TikTok「不賣則禁」 字節跳動傳將上訴美最高法院

美國聯邦上訴法院6日裁決，駁回TikTok上訴論點，TikTok母公司字節跳動如果不能在1月19日最後期限到來前出售該短...

反制美 中官方採購國貨給2成優惠 助長本土晶片鏈發展

在美國針對中國半導體產業持續打壓背景下，中國財政部就政府採購活動中，將給予本國產品報價相對於非本國產品20%的價格扣除，...

不止裁員、降薪 哪吒汽車經營困難 CEO張勇降職傳出走

中國合眾公司旗下汽車品牌哪吒汽車繼日前傳出因經營困難而大規模裁員、降薪自救之後，昨再被曝「換帥」。哪吒汽車昨官宣，因公司...

彩虹邨重建 首期清拆涉1970住戶 目標2029年4月清空

港府10月公布彩虹邨重建方案，房委會昨宣布第一期方案，涉及碧海樓、金碧樓和丹鳳樓三座樓宇約1970個住戶，即日起開始遷拆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。