小米汽車入市半年 第3季電動車銷量超越豐田

日經中文網引述調查公司MarkLines統計，今年第三季的純電動車銷售量，小米進入市場僅6個月，銷量超過了豐田與日產汽車。報導指出，不僅在價格，續航里程等性能方面的競爭力都在提高，但日美歐汽車廠商的行動明顯緩慢。

日經中文網引述日本商業調查公司MarkLines的統計數據指出，2024年第3季（7至9月）全球55個國家銷售了250萬輛以上的純電動汽車，中國電動汽車的快速普及正在迫使傳統車廠推進由燃油車轉進電動車的結構改革。

報導指出，銷量在首位的是美國特斯拉（Tesla），年增2%，達到43萬輛。雖然在美國和歐洲的銷量下滑，但在中國因政府採取補貼促銷政策，讓銷量回升，維持首位寶座。

明顯拉動全球純電動汽車銷售的是新興的中國企業。在全球純電動汽車銷量排名前10的企業中，有5家是中國企業。這是中國企業按季計算首次佔據半數。

排名第2的是中國最大電動車企業比亞迪（BYD），年增9%，達42萬輛，逼近第1位的特斯拉。擁有高檔純電動車品牌的浙江吉利控股集團銷售20萬輛，居第3位。

報導指出，日本企業則全部跌出20名之外，銷售明顯落後。其中純電動汽車銷量排名第一的是日產（Nissan），達到3.4萬輛，排名下滑至第22位；全球最大汽車廠豐田（Toyota）的電動車銷售3.3萬輛，居第23位；本田（Honda）銷量達2萬輛，居第24位。

該文分析，日本企業在中國拿不出具有競爭力的純電動汽車，在北美也陷入只能靠高額銷售獎金才能賣出去的困境。