快訊

限時3天買一送一！ 麻古茶坊雙12優惠「翡翠柳橙」半價喝起來

尹錫悅下台準備接棒？南韓總理韓悳洙見執政黨魁大聊80分鐘

李佳穎夫妻朝聖周董！「意外同框林家正」老公嗨翻

陸全年一兆元超長期特別國債全部安排完畢

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國家發展改革委發布消息，全年人民幣1兆元超長期特別國債已全部安排完畢。（圖／取自中新網）
大陸國家發展改革委發布消息，全年人民幣1兆元超長期特別國債已全部安排完畢。（圖／取自中新網）

大陸國家發展改革委發布消息，截至目前，用於「兩重」建設的人民幣7000億元超長期特別國債，已分三批全部安排到項目，另安排人民幣3000億元用於加力支持「兩新」工作。至此，全年人民幣1兆元超長期特別國債已全部安排完畢，正在加快推進實施。

「兩重」為發行超長期特別國債支持重大戰略實施和重點領域安全能力建設，「兩新」則是指大規模設備更新和消費品以舊換新政策。央視報導，發改委投資司有關負責人表示，近一段時間以來，各地區部門認真貫徹落實黨中央、大陸國務院決策部署，統籌推進「硬投資」和「軟建設」。

硬投資方面，發改委聯合有關部門，自上而下嚴格篩選項目，優先選取跨區域、跨流域重大標誌性工程，努力確保所有項目都體現「兩重」性質和國家意志。「兩重」建設重點支持長江沿線鐵路、幹線公路、機場建設，西部陸海新通道建設和東北黑土地高標準農田建設等領域建設。

軟建設方面，堅持項目建設和配套改革相結合，進一步完善投入機制，提高投入效率。如在政策制定和規劃編制上，印發實施長江幹線港口鐵水聯運設施規劃，研究制定加強高標準農田建設全流程管理全方位監管工作導引等。又如在體制機制改革上，深化戶籍制度改革，加快建設分級診療體系，持續改良制度供給。

上述負責人表示，發改委將積極會同有關方面，自上而下組織謀劃，扎實推進「兩重」建設各項重點任務，認真做好項目後續實施工作，加強在線監測和總結評估，督促項目盡快開工建設，推動形成更多實物工作量。同時緊密結合項目投資，會同相關部門和地方抓緊制定出台相關配套政策和改革舉措，加強動態監測和定期評估，推動各項政策盡早落地見效。

人民幣 機制

延伸閱讀

赤字率僅67.5% 陸官媒：大陸中央財政還有比較大的舉債空間

人行2025降息幅度 十年最大

台股震盪要結束...迎Q4漲潮？專家點名「鴻準、欣興、奇鋐、勤誠」：看好鴻海受惠輝達訂單

00679B、00687B殖利率有可能到5％嗎？伊森翻歷史數據：離高點真的不遠了

相關新聞

維持TikTok「不賣則禁」 字節跳動傳將上訴美最高法院

美國聯邦上訴法院6日裁決，駁回TikTok上訴論點，TikTok母公司字節跳動如果不能在1月19日最後期限到來前出售該短...

「反華友台」不明顯…裴度任駐華大使 學者：去扮白臉

美國總統當選人川普，提名前共和黨參議員裴度（David Perdue）擔任下一任駐華大使。他的立場引起大陸輿論的高度關注...

陸全年一兆元超長期特別國債全部安排完畢

大陸國家發展改革委發布消息，截至目前，用於「兩重」建設的人民幣7000億元超長期特別國債，已分三批全部安排到項目，另安排...

陸外匯儲備規模升0.15% 央行時隔半年增持黃金

11月大陸外匯儲備餘額重回增長態勢，大陸央行則在連續六個月暫停增持黃金儲備後重新增持。

今年多次因美對台軍售提出反制 陸官媒稱效果不斷顯現

大陸外交部5日因應美對台軍售，發布《關於對美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施的決定》，為今年以來大陸第8次因對台軍售...

赤字率僅67.5% 陸官媒：大陸中央財政還有比較大的舉債空間

新華社昨6日晚間發布文章《12兆元地方化債「組合拳」怎麼看－當前中國經濟問答之四》。文章指出，展望2025年，「十四五」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。