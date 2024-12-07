陸全年一兆元超長期特別國債全部安排完畢

大陸國家發展改革委發布消息，截至目前，用於「兩重」建設的人民幣7000億元超長期特別國債，已分三批全部安排到項目，另安排人民幣3000億元用於加力支持「兩新」工作。至此，全年人民幣1兆元超長期特別國債已全部安排完畢，正在加快推進實施。

「兩重」為發行超長期特別國債支持重大戰略實施和重點領域安全能力建設，「兩新」則是指大規模設備更新和消費品以舊換新政策。央視報導，發改委投資司有關負責人表示，近一段時間以來，各地區部門認真貫徹落實黨中央、大陸國務院決策部署，統籌推進「硬投資」和「軟建設」。

硬投資方面，發改委聯合有關部門，自上而下嚴格篩選項目，優先選取跨區域、跨流域重大標誌性工程，努力確保所有項目都體現「兩重」性質和國家意志。「兩重」建設重點支持長江沿線鐵路、幹線公路、機場建設，西部陸海新通道建設和東北黑土地高標準農田建設等領域建設。

軟建設方面，堅持項目建設和配套改革相結合，進一步完善投入機制，提高投入效率。如在政策制定和規劃編制上，印發實施長江幹線港口鐵水聯運設施規劃，研究制定加強高標準農田建設全流程管理全方位監管工作導引等。又如在體制機制改革上，深化戶籍制度改革，加快建設分級診療體系，持續改良制度供給。

上述負責人表示，發改委將積極會同有關方面，自上而下組織謀劃，扎實推進「兩重」建設各項重點任務，認真做好項目後續實施工作，加強在線監測和總結評估，督促項目盡快開工建設，推動形成更多實物工作量。同時緊密結合項目投資，會同相關部門和地方抓緊制定出台相關配套政策和改革舉措，加強動態監測和定期評估，推動各項政策盡早落地見效。