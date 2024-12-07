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陸外匯儲備規模升0.15% 央行時隔半年增持黃金

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
11月大陸外匯儲備餘額重回增長態勢，大陸央行則在連續六個月暫停增持黃金儲備後重新增持。（圖／取自搜狐）
11月大陸外匯儲備餘額重回增長態勢，大陸央行則在連續六個月暫停增持黃金儲備後重新增持。（圖／取自搜狐）

11月大陸外匯儲備餘額重回增長態勢，大陸央行則在連續六個月暫停增持黃金儲備後重新增持。

大陸國家外匯管理局7日公布統計數據顯示，截至2024年11月末，大陸外匯儲備規模為32659億美元，較10月末上升48億美元，升幅為0.15%。

大陸外匯局表示，2024年11月，受主要央行貨幣政策及預期、宏觀經濟數據等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。

澎湃新聞報導，在美元指數10月和11月強勢上漲的背景下，外匯儲備餘額在10月回落，11月則回升。11月美元指數強勢升幅1.8%，人民幣對美元即期匯率下跌1.64%。大陸外匯局表示，經濟運行回升勢頭增強，市場信心改善，將繼續為外匯儲備規模保持基本穩定提供支撐。

此外，黃金儲備方面，大陸央行連續6個月暫停增持黃金後，11月出手增持。大陸7日公布的黃金儲備數據顯示，11月末黃金儲備為7296萬盎司，較10月末的7280萬盎司增加16萬盎司。

大陸央行此前曾連續18個月增持黃金，隨後從今年5月後一直按兵不動，11月則重新增持。

外匯 大陸央行 黃金

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