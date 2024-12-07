維持TikTok「不賣則禁」 字節跳動傳將上訴美最高法院

美國聯邦上訴法院6日裁決，駁回TikTok上訴論點，TikTok母公司字節跳動如果不能在1月19日最後期限到來前出售該短影音應用，TikTok將在美國被禁。據字節跳動內部人士透露，公司將堅決向最高法院進行上訴。

美國總統拜登今年4月簽署一項法案，要求TikTok母公司字節跳動在2025年1月19日前出售TikTok。否則，TikTok將被禁止在美國運營。 TikTok 和字節跳動稱，該法案違憲，並侵犯了美國民眾的言論自由權。

美國之音報導，美國上訴法院6日駁回TikTok上訴的論點，並認為美國國會今年早些時候通過的《保護美國人免受外國對手控制應用程序侵害法》（Protecting Americans From Foreign Adversary Controlled Applications Act）並未違反美國憲法第一修正案所保護的言論自由。

TikTok對此發布聲明稱，「美國最高法院有保護美國人言論自由權利上的傳統，我們期待他們在這一重要憲法問題上秉持這一原則。不幸的是，TikTok封禁法律是建立在不準確、有缺陷和假設的資訊之上。除非TikTok封禁法律被叫停，否則超過1.7億美國人將在2025年1月19日後無法發聲」。

眾議院中共問題特設委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）對此表示，今天的裁決是美國人民和TikTok用戶的勝利，也是中國共產黨的損失，它將無法再利用字節跳動對TikTok的控制來破壞美國的主權、監視美國的公民並威脅美國的國家安全。

美國伊利諾州民主黨人克里希納莫蒂（Raja Krishnamoorthi）則認為，根據今天的意見，政府的三個部門都得出了相同的結論： 字節跳動由中國共產黨控制，而字節跳動對TikTok的所有權是對國家安全的威脅，除了剝離之外，任何其他手段都無法緩解這種威脅。

21世紀經濟報導指出，普在對此曾多次表態，如果當選美國總統，他將不會封禁TikTok。不過若要解除TikTok的解除在法律和政治上均面臨巨大的挑戰，TikTok的前景仍充滿不確定性。根據法案，剝離出售TikTok業務的最後期限是2025年1月19日，即川普就職前一天。如果美國法院沒有做出有利於TikTok的裁決或司法程序導致法案暫緩生效，那麼即便川普上任後立即推動廢除法案的流程，也很難阻止該法案的生效。

報導進一步指出，在法律上，廢除國會通過的生效法案需要複雜的程序，在法案未被廢除前，手機應用商店和網路服務提供商難以為TikTok繼續服務；在政治上，川普的執政風格及新政府成員長期以來對TikTok的抵制態度，均為TikTok禁令的解除蒙上了陰影。