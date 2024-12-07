今年多次因美對台軍售提出反制 陸官媒稱效果不斷顯現

大陸外交部5日因應美對台軍售，發布《關於對美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施的決定》，為今年以來大陸第8次因對台軍售問題對美採取反制措施。央視資深政經記者玉淵譚天指出，當前大陸對美反制體系已經越來越成熟，反制「包圍圈」逐步擴大也更趨精準。

玉淵譚天指出，。通過梳理歷次反制措施可以發現，大陸對美反制頻率在提升。今年以來，大陸因美國對台軍售問題，對美採取反制措施就達8次，基本形成了「軍售一次，反制一次」的模式。反制對象方面，從武器供應商擴大到涉足情報分析服務的公司，加上這次還有製造新型智慧化裝備的公司。名單中不僅有具體企業，還有重點人物，涉及現任和前政府官員及企業高管，逐漸形成立體化的制裁網。

這次對美反制的企業數量為今年反制措施中最多。廈門大學台灣研究中心講座教授鄭劍稱，這次反制的公司不少都與新型智慧化裝備相關，反制的軍工企業及高級管理人員呈現出新舊搭配的格局，既包括智慧化無人化領域的新興力量，如今年成立的浩劫人工智慧公司，也包含了雷神公司等傳統軍工力量。

關於有意見認為這些被反制的美國軍工企業，在大陸很少做生意，或者沒什麼資產，玉淵譚天引述中國社會科學院美國研究所副所長袁徵分析指出，實際上中方對美反制的效果正在不斷顯現。

自2020年大陸通過《中華人民共和國出口管制法》後，禁止大陸境內組織和個人與被管制對象進行交易合作，而這些企業生產加工所需的一些關鍵原材料又依賴大陸，例如隱形戰機的原材料包含稀土和銻、鎵等稀有金屬，大陸對這些資源的儲存和生產的比例在全球佔據主導地位。當美國企業進入反制清單後，將無法繼續從大陸進口，只能尋找新的進口管道。即便找到供應原材料的替代國家，但供應量和價格上不及大陸，美國企業的製造成本因此大幅上升，有些項目甚至不得不推遲。

玉淵譚天指出，如果有第三方將大陸產材料出售給美國，也會遭到反制。大陸商務部3日發布關於加強相關兩用物項對美國出口管制的公告，禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口。任何國家和地區的組織和個人若違反規定將會依法追究法律責任。這種附帶反制會讓美國也難以從第三方處獲得相關物資。