赤字率僅67.5% 陸官媒：大陸中央財政還有比較大的舉債空間

新華社昨6日晚間發布文章《12兆元地方化債「組合拳」怎麼看－當前中國經濟問答之四》。文章指出，展望2025年，「十四五」規劃將迎來收官之年。海內外關注，中國在推動化債工作的同時，財政政策未來發力空間還有多大？可以從世界座標上找到答案。

文章說，從負債比率來看，根據國際貨幣基金組織統計，2023年底G20中的國家平均政府負債比率118.2%，G7國家平均政府負債比率123.4%。同期，中國政府全口徑債務總額為85兆元，其中，國債30兆元，地方政府法定債務40.7兆元，隱性債務14.3兆元，政府負債比率為67.5%。

文章稱，從赤字率來看，中國長期以來對於赤字率的安排較為謹慎，多數年份低於3%，明顯低於其他全球主要經濟體。

它提到，大陸地方政府債務形成了大量有效資產。地方政府債務支持建設了一大批交通、水利、能源等項目，許多資產正在產生持續性收益，既為經濟高品質發展提供有力支撐，也是償債資金的重要來源。

因此，文章指出，可以說，中國政府槓桿率明顯低於主要經濟體和新興市場國家，中央財政還有比較大的舉債空間和赤字提升空間。事實上，一系列更積極的政策已經在緊鑼密鼓規劃推進中。