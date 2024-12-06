人行2025降息幅度 十年最大

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
華爾街大行預計中國人民銀行（大陸央行）將加大力度提振經濟並應對通縮壓力，明年將進行十年來最大幅度降息，主要政策利率預估下調40個基點。 （中通社）
華爾街大行預計中國人民銀行（大陸央行）將加大力度提振經濟並應對通縮壓力，明年將進行十年來最大幅度降息，主要政策利率預估下調40個基點。 （中通社）

華爾街大行預計中國人民銀行（大陸央行）將加大力度提振經濟並應對通縮壓力，明年將進行十年來最大幅度降息，主要政策利率預估下調40個基點。

彭博報導，高盛和摩根士丹利等機構預測，人行2025年將把主要政策利率下調40個基點，這將會是2015年以來最大降幅，屆時7天期逆回購利率將下調至1.1%。

雖然這個幅度相比多數其他主要經濟體央行的操作來說要低很多，但人行有理由保持謹慎。

降低利率將令商業銀行本已處於紀錄低點的淨息差承壓，在房地產持續低迷的情況下，銀行蒙受損失的緩衝空間將更小。無論如何，很少有分析師認為在信貸需求低迷的情況下，單靠貨幣政策就能刺激經濟。

不過，人行行長潘功勝先前暗示準備加大努力為經濟發展助力。大陸正經歷本世紀以來持續時間最長的通縮局面，儘管人行下調了政策利率，但實際借貸成本保持高點。同時隨著川普重回白宮，第二輪貿易戰威脅可能會使情況變得更糟。

高盛首席中國經濟學家閃輝（Hui Shan）表示，財政刺激在明年提振需求上將需要發揮重要作用，不過也需要更低的利率。同時，為了抵禦境內需求疲軟和美國可能加徵關稅所帶來的成長強阻力，有必要大幅放寬宏觀政策，包括貨幣寬鬆。

大陸的低利率環境可能會持續，這一趨勢最近成為債券市場關注的焦點。十年期國債殖利率本周跌破2%，為有紀錄以來首次。

中國人民銀行 經濟發展

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