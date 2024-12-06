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A股融資餘額 升至九年新高

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
A股融資餘額攀升至人民幣1.85兆元（新台幣8.25兆元），僅次於2015年高峰，創逾九年新高。大陸股市示意圖。 路透
A股融資餘額攀升至人民幣1.85兆元（新台幣8.25兆元），僅次於2015年高峰，創逾九年新高。大陸股市示意圖。 路透

A股融資餘額攀升至人民幣1.85兆元（新台幣8.25兆元），僅次於2015年高峰，創逾九年新高。機構人士指出，9月底以來這波行情以散戶和游資（熱錢）為主導，他們透過融資加槓桿，推動一批主題概念股和垃圾股暴漲，同時拉升小市值板塊的融資占比。但隨著小市值股票炒作升溫，風險也在加大。

21世紀經濟報導，自從9月24日大陸政府一系列增量政策落地，融資餘額快速增長，從時間點來看，A股融資餘額10月8日突破人民幣1.5兆元，11月11日突破人民幣1.8兆元；從歷史數據來看，滬深兩市在2010年3月正式推出融資融券業務以來，融資餘額超過1.8兆元的交易日共有66天，這波「924行情」就占了18天。

黑崎資本首席戰略官陳興文表示，近期融資餘額上升的現象，與政策的積極提振和股市逐步回溫有著密切的關係。其中，又以散戶和熱錢為此輪A股融資餘額上升的主力。

格雷資產總經理張可興指出，這波散戶和熱錢的投資特點是加槓桿或融資。

最近一、兩個月以來，一些主題概念或績差垃圾股的股價漲幅非常高，有時一天甚至有上百檔股票漲停，這裡面一支重要力量就是游資和中小散戶透過融資加槓桿來投資。

人民幣 槓桿 餘額

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