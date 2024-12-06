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陸政府採購 國貨將享優勢…有助本土晶片鏈發展

經濟日報／ 記者陳政錄葉文義／綜合報導
大陸財政部就政府採購活動中，將給予本國產品報價相對於非本國產品20%的價格扣除。 （路透）
大陸財政部就政府採購活動中，將給予本國產品報價相對於非本國產品20%的價格扣除。 （路透）

美國針對大陸半導體產業持續打壓背景下，大陸財政部就政府採購活動中，將給予本國產品報價相對於非本國產品20%的價格扣除，這使得國產晶片在與進口晶片的競爭中更具價格優勢。這不僅有助於增加的本國產品市占率，還可能加速國產替代進程，將有助大陸晶片產業鏈發展。

本月5日，大陸財政部就《關於政府採購領域本國產品標準及實施政策有關事項的通知》公開徵求意見。

該意見稿的主要內容是，在政府採購活動中，當本國產品與非本國產品同時參與競爭時，對本國產品的報價給予20%的價格扣除，用扣除後的價格參與評標。

陸政府採購對本國產品開綠燈
陸政府採購對本國產品開綠燈

此外，如果採購專案包含多種產品，且供應商提供的符合本國產品標準的產品成本占其總成本的80%以上，則該供應商提供的整體產品也將獲得20%的價格扣除。

《電子工程專輯》分析指，在美國針對大陸半導體產業持續打壓背景下，大陸數個行業協會已經呼籲採用國產晶片。而該意見稿無疑將有助於提升大陸國產晶片在政府採購中的市占。由於政府採購活動中的本國產品報價可以享受20%的價格扣除，這使得國產晶片在與進口晶片的競爭中更具價格優勢。這不僅有助於增加國產晶片的市占率，還可能加速國產替代進程。

此外，該政策將推動大陸國產半導體設備、CPU、GPU等產品的性價比提升。透過政府採購的傾斜，這些產品將更容易被政府機構和相關單位採用，從而促進其技術進步和市場擴展。同時，這一政策也鼓勵上游核心零部件的國產化，因為只有當關鍵部件國產化率達到一定比例時，整體產品才能享受評標價優惠。

舉例來說，大陸政府未來在採購PC時，國產化比例超過80%的國產PC，將比進口PC更具優勢，或比內含有進口晶片/零部件價值超過20%的國產PC更具優勢。 如果該政策最終順利實施的話，將有望進一步推動政府採購產品的國產化比例。

半導體 市占率 美國

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