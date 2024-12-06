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Meta將外包MR頭顯 開發設計工作給歌爾股份

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
Instagram與臉書（Facebook）母公司Meta Platforms ，正將混合實境（MR）頭顯的部分開發和設計工作，轉交給歌爾股份。路透
Instagram與臉書（Facebook）母公司Meta Platforms ，正將混合實境（MR）頭顯的部分開發和設計工作，轉交給歌爾股份。路透

Instagram與臉書（Facebook）母公司Meta Platforms ，正將混合實境（MR）頭顯的部分開發和設計工作，轉交給歌爾股份。這將使 Meta 能夠減少在開發 MR 硬體方面的工作，而專注於利潤更高的軟體業務。

科技媒體「 The Information 」報導， Meta 先前負責 MR 設備設計，歌爾股份負責製造。Meta 發言人回應稱，公司與歌爾股份合作，但公司將一如既往設計頭顯。

報導引述消息人士稱，Meta 計畫在 2030 年，允許其他公司作為設計製造商全面開發 Quest。

今年 9 月，Meta 公司發布Quest 3S頭顯，這款VR頭顯定位入門市場，主要用於取代Quest 2頭顯。這款頭顯內置 Quest 3同款彩透攝影機（支持彩透穿透模式）、同款 Touch Plus處理器，也支持手勢追蹤。

不過在今年 8 月， Meta 已經取消原定於 2027 年發布的混合實境頭顯，同時也放棄推出高階混合實境頭顯。

混合實境（Mixed Reality），指的是合併現實和虛擬世界而產生的新的視覺化環境，結合了 VR 與 AR 的優勢，例如 AppleVisionPro。

網易財經報導，2022年年底，歌爾股份被爆出被蘋果踢出「果鏈」，股價在短期內迅速暴跌，從巔峰時期的市值近人民幣2,000億，下跌至最低不足人民幣500億。曾經「果鏈」三劍客之一、全球聲學設備和VR龍頭的增長邏輯備受質疑。

2022年和2023年，歌爾股份的淨利潤僅為人民幣17.49億元和人民幣10.88億元，連續兩年下降59%和37.8%。但沒想到的是，歌爾股份憑藉2023年席捲全球的AI浪潮「救了」自己。

進入2024年之後，大模型企業因普遍面臨技術投入和大量資金用於購買AI晶片等基礎設施，但大模型公司落地成了一大難題，\這給歌爾股份一個機會。

今年第3季以來，蘋果、華為、小米等消費電子終端品牌陸續推出AI硬體產品，包括AI PC、AI手機、AI眼鏡等多種智慧終端機，讓歌爾股份直接觸底反彈。第3營收年增1.7%，達到人民幣292.6億元，一轉放緩趨勢，淨利潤人民幣11.2億元，年增138%。

歌爾股份產品範圍涵蓋三個方面：一是耳機、音響類產品；二是AR、VR設備等智慧硬體；三是MEMS、揚聲器、光學模組等精密零部件。

目前，智慧硬體產品已成為該企業最主要的收入來源，2024年上半年營收占比高達49.15%。

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