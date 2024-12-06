Meta將外包MR頭顯 開發設計工作給歌爾股份

Instagram與臉書（Facebook）母公司Meta Platforms ，正將混合實境（MR）頭顯的部分開發和設計工作，轉交給歌爾股份。這將使 Meta 能夠減少在開發 MR 硬體方面的工作，而專注於利潤更高的軟體業務。

科技媒體「 The Information 」報導， Meta 先前負責 MR 設備設計，歌爾股份負責製造。Meta 發言人回應稱，公司與歌爾股份合作，但公司將一如既往設計頭顯。

報導引述消息人士稱，Meta 計畫在 2030 年，允許其他公司作為設計製造商全面開發 Quest。

今年 9 月，Meta 公司發布Quest 3S頭顯，這款VR頭顯定位入門市場，主要用於取代Quest 2頭顯。這款頭顯內置 Quest 3同款彩透攝影機（支持彩透穿透模式）、同款 Touch Plus處理器，也支持手勢追蹤。

不過在今年 8 月， Meta 已經取消原定於 2027 年發布的混合實境頭顯，同時也放棄推出高階混合實境頭顯。

混合實境（Mixed Reality），指的是合併現實和虛擬世界而產生的新的視覺化環境，結合了 VR 與 AR 的優勢，例如 AppleVisionPro。

網易財經報導，2022年年底，歌爾股份被爆出被蘋果踢出「果鏈」，股價在短期內迅速暴跌，從巔峰時期的市值近人民幣2,000億，下跌至最低不足人民幣500億。曾經「果鏈」三劍客之一、全球聲學設備和VR龍頭的增長邏輯備受質疑。

2022年和2023年，歌爾股份的淨利潤僅為人民幣17.49億元和人民幣10.88億元，連續兩年下降59%和37.8%。但沒想到的是，歌爾股份憑藉2023年席捲全球的AI浪潮「救了」自己。

進入2024年之後，大模型企業因普遍面臨技術投入和大量資金用於購買AI晶片等基礎設施，但大模型公司落地成了一大難題，\這給歌爾股份一個機會。

今年第3季以來，蘋果、華為、小米等消費電子終端品牌陸續推出AI硬體產品，包括AI PC、AI手機、AI眼鏡等多種智慧終端機，讓歌爾股份直接觸底反彈。第3營收年增1.7%，達到人民幣292.6億元，一轉放緩趨勢，淨利潤人民幣11.2億元，年增138%。

歌爾股份產品範圍涵蓋三個方面：一是耳機、音響類產品；二是AR、VR設備等智慧硬體；三是MEMS、揚聲器、光學模組等精密零部件。

目前，智慧硬體產品已成為該企業最主要的收入來源，2024年上半年營收占比高達49.15%。