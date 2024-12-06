英國商會調查出爐 近6成英企指大陸經營環境更困難

大陸英國商會日前發布年度商業信心調查顯示，受訪的大陸境內英國企業中，58%認為今年大陸的經營環境較前一年更困難。這是英國企業連續第5年感到在大陸的經營壓力增加。

美國之音（VOA）中文網報導，大陸英國商會（British Chambers of Commerce in China）日前發表「在華英國企業：商業信心調查2024/2025」，針對大陸境內311家英國企業作調查，得出上述數字。

調查結果顯示，受訪的英國企業中，多達81%認為經營困難增加的主要原因是「經濟成長放緩」，47%認為是「地緣政治緊張」，39%認為是「監管問題」。其中，從事零售及消費品產業的英企，在大陸消費者信心不足下，受到的衝擊尤其顯著。

此外，鑑於大陸複雜的監管環境和外部壓力，包括英國企業在內的許多外企透過在地化製造、研發和資料存儲作為因應。調查顯示，選擇在大陸實施上述本土化策略的英國企業，比例從2023年調查的3%，大幅上升到今年的12%。

儘管英企試圖在大陸實施本土化，但58%的受訪英企表示，難以在大陸找到具備必要技能的本地人才，這種困境在製造業和專業服務業尤為突出。

儘管大陸經營環境不樂觀，但調查顯示，仍有76%的受訪英國企業有意維持或增加在大陸的投資，它們當中54%的理由是「對產品和服務的強勁需求」；而8%的受訪英企表示將縮減在大陸的投資，其中59%的理由是「地緣政治不確定性」，56%是「經濟前景不明」及「營運成本上升」。

這項調查報告總結指出，一方面，經濟放緩和地緣政治緊張對大陸英企構成了重大挑戰；另一方面，大陸市場的規模和潛力仍對許多企業具吸引力。儘管困難重重，許多英企仍致力於調整策略，透過在地化營運和國際化合作，探索在大陸市場的更多可能性。

針對上述調查結果，長期在中英兩國從事商業活動的大陸企業家郝濤（Thomas Hao）直言，大陸的行政機構缺乏透明度，任何一個機構都可能透過濫用職權，威脅企業的正常運作。而這不僅是中企面臨的問題，也是外企逐漸意識到的現實。

郝濤指出，過去英國企業可能並未充分意識到大陸市場的不穩定性。但COVID-19疫情後的3年中，這種不安的情緒迅速傳導，使外企對於在大陸投資更加謹慎。

倫敦中國戰略風險研究院（China Strategic RiskInstitute）執行董事安德魯．葉（Andrew Yeh）表示，大陸作為全球第2大經濟體，始終對英企具吸引力。但與10至15年前相比，如今的大陸經濟面臨顯著阻力，而政治環境的變化加劇了這一情況。

安德魯．葉指出，大陸國家主席習近平正推動與西方的「去風險化」，西方國家也在尋求與大陸脫鉤。這種趨勢對英國企業尤為不利，特別是在服務業及出口領域。

英國製藥大廠阿斯特捷利康（AZ）全球執行副總裁、國際業務主席及大陸總裁王磊，11月初被證實因涉及藥品非法進口和數據問題，遭大陸方面拘留調查，曾引起大陸外企圈熱議。AZ日前任命芮克（IskraReic）接替王磊擔任全球執行副總裁。