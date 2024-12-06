陸出口非洲光電模組激增 10月年增率達165％

歐美提高貿易壁壘之際，中國大陸對非洲地區的太陽能模組出口量，在9月北京召開中非合作論壇峰會後，於10月出現了大幅成長，規模達到1.19GW（百萬千瓦），較上月成長51%，年增165%。

據統計機構InfoLink最新數據，今年10月，大陸共出口了約17.34GW的太陽能模組，其中以非洲地區的成長最為顯著，單月出口量達1.19GW，月增51%，年增165%。

在此之下，今年前十月，大陸累計出口非洲市場太陽能模組規模為8.93GW，比去年的7.02GW上升27% 。

陸媒藍鯨新聞報導稱，目前，大陸有多家太陽能企業布局非洲市場，包括隆基綠能、晶科能源、天合光能、晶澳太陽等。

晶科能源相關負責人表示，目前，非洲五大太陽能光電儲能市場包括埃及、摩洛哥、納米比亞、奈及利亞和南非，公司自2010年起開始布局，非洲已成為重要的海外市場。

睿納新國際諮詢氣候項目主管傅弋珂稱，隨2024年中非合作論壇高峰會的舉辦，市場各方對於中非能源合作的關注度在逐步提高，這將為非洲帶來超過720MW（兆瓦）的再生能源裝置量的成長。

傅弋珂指出，未來中非太陽能合作主要有三種模式，一是打造中小型民營企業友好的營商環境，鼓勵分散式太陽能專案自下而上發展，二是發展與太陽能專案、產品製造和關鍵礦產相關的綠色工業化，三是在非洲試點創新PPP模式，部署太陽能發電計畫。

但大陸業內人士也提醒，非洲市場看似潛力大，但也存在匯率波動、政策變動等風險。例如，今年6月底，南非宣布對進口太陽能發電模組徵收10%的關稅，中國大陸也未能豁免。