中國地方政府11月發行債券5.8兆 逾8成用來還舊債

中國地方政府財政問題難解，更加依賴發行債券籌募資金，同時借新債還舊債。據統計，今年11月發行地方政府債券約人民幣1.3兆元（下同，約新台幣5.85兆元），其中超過8成用以還債。

第一財經引述中國財政部的公開發債數據指出，今年前11個月全中國發行的地方政府債券約8.7兆元，年減4%。其中11月的發行規模達到1.3兆元，為今年單月最高，其中8成以上資金用於「借新還舊」。這個數字顯示，化解地方政府債務風險成為11月發債主要目的。

報導提到，由於中國全國人大常委會日前批准了地方新增6兆元再融資專項債券規模，其中今年可發行2兆元。今年11月，中國地方政府實際發行了約1.1兆元，剩餘的額度將在12月發行。這項舉措意在置換債務以緩解地方償債壓力，進而使得地方騰出更多資金和精力用於保民生、促發展。

進一步分析今年前11個月的情形，已發行的8.7兆元地方政府債券中，再融資債券發行規模約4兆元，新增債券約4.7兆元，再融資債券的主要功能是將舉債資金用於償還到期債務本金或現有債務。

報導提及，雖然帳面上看來，再融資債券的規模不到5成，然而實際上為了加速化解地方隱性債務風險，中國財政部今年允許發行規模8000億元的新增專項債用於處理隱性債務，而這8000億元被劃入新增債券的範圍。換句話說，今年前11個月發行的債券中，用於償還舊債的規模達到4.8兆元，占整體發債規模約55%。

預計12月地方發行債券仍以再融資專項債券為主，發行規模約0.9兆元。

報導引述中國民生銀行首席經濟學家溫彬分析，大規模化債安排將顯著降低地方原本需要自行消化的隱性債務，節約地方利息支出，使其可以騰出更多精力和財力促進發展。同時，債務置換將加快地方政府對企業欠款的償還，進而改善企業資金流狀況、提振企業信心。