房產股市下行 中國億萬富豪人數、財富下跌

根據瑞銀的報告，受到房地產業下行及股市調整影響，今年中國的億萬富豪人數和財富俱下跌，包括132人跌出億萬富豪行列，財富縮減20%。

香港經濟日報今天報導，瑞銀發布的「2024年瑞銀億萬富豪報告」顯示，今年全球億萬富豪的財富較去年增加16.5%至14兆美元，人數上升5.4%至2682人。

報告表示，亞太區的億萬富豪人數由2023年的1019人跌至981人，但財富反而增加了1.8%至3.8兆美元。

在同一區內，中國的億萬富豪人數下跌18%至427人，財富縮減20%至1.4兆美元；香港的億萬富豪則增至74人，財富較去年略增1.4%至3260億美元。

報告指出，受累房地產下行及股市調整，今年中國有132人跌出億萬富豪行列，但中國及香港的億萬富豪人數仍然穩定，且過去一年仍新增42位億萬富翁，反映出在中國仍可創造大量財富。