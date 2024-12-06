陸財長藍佛安：加速落實一攬子化債政策

為挽救經濟頹勢、化解地方債務風險，大陸全國人大常委會上月初批准近年來最大規模的「化債」措施。對此，大陸財政部部長藍佛安近日在雜誌撰文稱，將加速債券發行使用，儘早發揮政策和資金效益，透露目前已將新增人民幣6兆元債務額度下達各地，並強調將堅決遏止新增隱性債務，完善地方政府債務管理。

據中新社，大陸近期推出一攬子的隱性債務化解政策，三項政策合計規模人民幣12兆元，推動地方2028年之前，需消化的隱性債務總額從人民幣14.3兆元大幅降至人民幣2.3兆元。

對於政策執行，藍佛安近日撰文表示，一攬子隱性債務化解政策作用直接、力度大，能夠發揮「一石二鳥」作用。一方面，解決地方「燃眉之急」，緩釋地方當期化債壓力、減少利息支出。另一方面，幫助地方暢通資金鏈，增強發展動能。

為此，藍佛安強調，大陸財政部將密切配合地方，會與相關部門強化政策協同。他提出三點，包括加速債券發行使用，儘早發揮政策和資金效益；堅決遏止新增隱性債務，完善地方政府債務管理；推動融資平台加速改革轉型，堅決防止違規行為為地方政府提供新增融資服務。

藍佛安透露，目前，大陸財政部已將新增人民幣6兆元債務額度下達各地，將明確時間表和路線圖，指導各地合理分配債券資金，加快發行使用進度，確保再融資債券「發行一批、置換一批」，同時，對新增隱性債務保持「零容忍」的高壓監管態勢，督促地方依法合規建設政府投資項目，持續壓減融資平台數量。

他還說，目前，大陸化解融資平台債務風險工作已取得重要階段性進展，融資平台債務風險水準顯著下降。