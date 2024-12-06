陸將進一步支持「本國產品」採購 給兩成優惠

在中美貿易戰再次升級的背景下，大陸財政部5日就「政府採購領域」的本國產品標準及實施政策發布通知，向社會公開徵求意見，內容指出，在政府採購活動中，將給予本國產品相對於非本國產品20%的價格評審優惠。

據中新社，大陸財政部「借鑒國際經驗，結合中國實際」，研究起草了《關於政府採購領域本國產品標準及實施政策有關事項的通知(徵求意見稿)》，5日開始向社會公開徵求意見。

通知主要包括三方面內容，就大陸政府採購領域本國產品標準、適用範圍、對本國產品的支持政策等作出規定。

據大陸財政部，目前，只要產品在中國境內生產，在政府採購活動中即視同為本國產品。

不過，大陸財政部表示，通知發布後，將會同相關部門在充分徵求包括內外資企業、協會商會在內的各方意見的基礎上，於3到5年內制定有關產品的中國境內生產組件成本比例要求，以及對特定產品的關鍵部件和關鍵工序要求。

在支持政策上，大陸財政部說，政府採購本國產品標準現階段適用於貨物，主要是工業製造品，不包括農林牧副漁產品及礦產品等。「在政府採購活動中，給予本國產品相對於非本國產品20%的價格評審優惠。」

但大陸財政部也強調，政策對內外資企業一視同仁、平等對待，標準符合國際通行規則。在政府採購領域本國產品標準及支援政策推出後，無論是內資企業的產品或外資企業的產品，只要符合標準即可享有政府採購支援政策。