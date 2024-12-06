快訊

婆婆遺產稅款風波定！「歌仔戲國寶」楊麗花要連帶付姪子3395萬

尹錫悅遭爆戒嚴當晚下令逮捕知名政客 南韓執政黨要求暫停履職

總統府破防！憲兵「天下第一營」涉賣機密給中共 收賄184萬4人起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

陸將進一步支持「本國產品」採購 給兩成優惠

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸財政部發布新規，將在政府採購中，進一步支持採購本國產品。（圖／取自百度）
大陸財政部發布新規，將在政府採購中，進一步支持採購本國產品。（圖／取自百度）

在中美貿易戰再次升級的背景下，大陸財政部5日就「政府採購領域」的本國產品標準及實施政策發布通知，向社會公開徵求意見，內容指出，在政府採購活動中，將給予本國產品相對於非本國產品20%的價格評審優惠。

據中新社，大陸財政部「借鑒國際經驗，結合中國實際」，研究起草了《關於政府採購領域本國產品標準及實施政策有關事項的通知(徵求意見稿)》，5日開始向社會公開徵求意見。

通知主要包括三方面內容，就大陸政府採購領域本國產品標準、適用範圍、對本國產品的支持政策等作出規定。

據大陸財政部，目前，只要產品在中國境內生產，在政府採購活動中即視同為本國產品。

不過，大陸財政部表示，通知發布後，將會同相關部門在充分徵求包括內外資企業、協會商會在內的各方意見的基礎上，於3到5年內制定有關產品的中國境內生產組件成本比例要求，以及對特定產品的關鍵部件和關鍵工序要求。

在支持政策上，大陸財政部說，政府採購本國產品標準現階段適用於貨物，主要是工業製造品，不包括農林牧副漁產品及礦產品等。「在政府採購活動中，給予本國產品相對於非本國產品20%的價格評審優惠。」

但大陸財政部也強調，政策對內外資企業一視同仁、平等對待，標準符合國際通行規則。在政府採購領域本國產品標準及支援政策推出後，無論是內資企業的產品或外資企業的產品，只要符合標準即可享有政府採購支援政策。

外資

延伸閱讀

長三角經濟總量 今年前3季增5.4%

陸晶片出口衝破4兆元

川普提名金融學教授福肯德 擔任副財長

棒球／中信推廣棒運 助大陸小學蓋球場

相關新聞

陸財長藍佛安：加速落實一攬子化債政策

為挽救經濟頹勢、化解地方債務風險，大陸全國人大常委會上月初批准近年來最大規模的「化債」措施。對此，大陸財政部部長藍佛安近...

陸將進一步支持「本國產品」採購 給兩成優惠

在中美貿易戰再次升級的背景下，大陸財政部5日就「政府採購領域」的本國產品標準及實施政策發布通知，向社會公開徵求意見，內容...

中美競爭擴大 台企：衝突致不必要紛爭 盼兩岸有好發展

中美高科技產業競爭再擴大，加上大陸各行業「內捲」問題持續。有在大陸的台資企業表示，中美貿易衝突產生不必要的紛爭，「影響肯...

陸汽車芯片國產化率有望提升至15% 智能座艙芯片對美企依賴度仍在擴大

>近日，美國加大了對中國半導體產業鏈的打壓力度，將140個中國相關實體添加到「實體清單」，雖然大部分為半導體設備公司以及少量半導體軟件公司，但這對下游芯片製造影響深遠。

華為鴻蒙智行平均售車價大陸最貴 為何可比賓士還高？

大陸車市近年捲低價戰捲到新階段，然而，在此之下，大陸「易車網」近日發布一份最新排行榜顯示，2024年10月汽車品牌終端成交均價前十名中，華為的鴻蒙智行以成交均價38.3萬元（下同，約新台幣172萬元）位居榜首位置，甚至比排名第二的賓士整整多出7萬元（約新台幣32萬元），而BMW和特斯拉等知名車企也被狠甩在後。華為鴻蒙智行平均售車價格持續在大陸居於最貴之首，它何以賣的比賓士還貴？

滬重點產業 人才技能補貼增30%

上海市人力資源和社會保障局4日發布，據上海重點產業領域技能人才培養新政，納入上海急需緊缺職業（工種）目錄內涉及三大先導產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。