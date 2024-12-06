中美競爭擴大 台企：衝突致不必要紛爭 盼兩岸有好發展

中美高科技產業競爭再擴大，加上大陸各行業「內捲」問題持續。有在大陸的台資企業表示，中美貿易衝突產生不必要的紛爭，「影響肯定是有的」，企業為避開美國的貿易障礙，都相繼赴東南亞投資設廠，還是期待兩岸能夠有較好的發展方向。同時，台資企業在大陸還面臨業內「內捲」的問題，尤其在汽車電路板方面，受內捲影響較大。

針對中美貿易，上海展華電子（南通）有限公司資深副總經理張德雄向記者說，中美貿易衝突產生一些不必要的紛爭，現在包括耀華電子（展華電子母公司）在內的公司都在東南亞投資設廠，主因是因為客戶需要，「因為它們把台灣當作軍事的紛爭區」，「我認為在大陸投資還是台商首選，因為這邊人親土親溝通方便」，大陸對台商仍較為照顧。

然而，張德雄提到，剛開始到大陸投資時，公司面對的是許多世界級競爭對手，但隨時間推移，現在公司所面對的是大陸本身崛起的企業，在地業內的內捲問題，他們擁有很大的資金，並且得到國家許多支持，「我們（台企）這邊就是要單打獨鬥」，而內捲的後果，也就是現在要看誰能夠續命的更久，「（業界）走到現在已經算是一個蠻艱辛的時刻了」，「台企需要更多資源」。

滬士電子股份有限公司副總經理李明貴亦表示，現在大陸確實是很捲，「內捲（問題）我們早就有注意」，尤其在事業部門—汽車板，受內捲影響較大。但他強調，公司主要是做外銷，內銷則占20%左右，這些產品基本都是在大陸較少人做、較高端或進口替代這類的產品。

除面臨上述問題外，張德雄表示企業還面臨著中美貿易衝突的影響，他表示這對公司的影響很簡單，哪家電路板廠在大陸的產能不是過剩，而為何過剩卻還要赴東南亞投資，這是因為為了避開美國的貿易障礙，「這樣持續投資，造成產能過剩彼此內捲，這是我們（業界）下一步要去考量的最大問題」，因此期待兩岸能夠有些較好的發展方向。

李明貴亦稱，中美競爭對公司的影響肯定是有的，但因為從川普第一任期始就加深關稅，接著拜登繼任後也未停止，然而，基於公司產品特性，受影響的部分並不是很大，「雖然都是美國的客戶，但是我們交貨點，並不一定在美國本土」。