中俄產業園 加快建設

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據瀋陽市政府新聞辦召開的記者會消息，位於瀋陽市遼中區的中俄（瀋陽）經貿合作產業園正加快建設，全力推進高水準對外開放。 　中新社報導，俄羅斯聯合糖果等93個項目完成簽約，中蒙俄貿易物流等54個項目落戶園區，白俄羅斯乳製品項目正加緊施工…「中俄（瀋陽）經貿合作產業園是遼寧省內建設規模最大、基礎設施最完善、開放功能最完備的對俄經貿合作平台。我們搭平台，拓通道，走出向北開放新路徑。」瀋陽市遼中區委副書記、區長楊曉波說。

產業園深化多領域對俄合作，與莫斯科格林伍德國貿中心、中白工業園實現雙園互動，在經濟、貿易、金融、科技等領域達成多項合作。圍繞國際貿易和實體產業，產業園聚焦一般貿易、轉口貿易、倉儲物流等領域包裝儲備了160個項目。 　　

楊曉波表示，中俄、中白貿易合作不斷深化，俄羅斯特色商品館運營良好，白俄羅斯食品研究院掛牌啟動，園區註冊企業達45家，形成了「貿易+實體」以及「企業+園區」的產業發展新格局。　

遼中經濟開發區管委會副主任、商務局局長朱大勇表示，為打造遼寧向北開放陸海鏈接戰略樞紐，該區拓展「公鐵海航網」通道，在實現中俄卡車航班雙向互通基礎上，全力打造中國瀋陽國際公路運輸（TIR）集結中心和示範區，同時全力推進中俄貨運鐵路開行，進一步提升通關便利化水平，為企業提供更多增值服務。

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